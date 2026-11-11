"NEVIĐENA BRUTALNOST"
Smrt u Jankomiru otvorila raspravu u Saboru: "Svi redom trebaju dati ostavke"
Odgovornost za smrt Kristiana Josipa Periša na Jankomiru i učinkovitost zdravstvenog sustava političari u Saboru propitivali su i u srijedu, tražeći odgovornost nadležnih koji su zakazali u tom slučaju, ali i pozivali da se na tom tragičnom događaju ne skupljaju politički poeni.
Arsen Bauk (SDP) očekuje da oni koji su odgovorni za to i odgovaraju. Odgovornost pojedinaca utvrdit će se u postupku koji bude proveden, dodao je, uz osudu politizacije tog slučaja. Bauk ističe kako nije sklon reći da se bilo što zataškavalo jer smo dobili određena objašnjenja postupanja ljudi u bolnici.
Neprimjerenim je ocijenio akcentiranje slučaja od strane zastupnika HDZ-a, a posebno predsjednika Vlade, koji je sam priznao da je tražio i dobio snimku događaja, koja je u stvari dio spisa i njemu nije smjela biti dostupna.
Upitan za sankcioniranje odgovornih i treba li netko dati ostavku, kazao je kako ravnateljica treba odgovoriti na određena pitanja, pa ako odgovori ne budu zadovoljavajući, kaže, zna se koja je sankcija, a ako je postupala u skladu s procedurama, onda ne treba podnijeti ostavku.
„Ako sam dobro razumio, ne osporava se postupanje ravnateljice, jer je sama reagirala i nije je netko trebao potaknuti na reakciju nego je li to trebalo napraviti koji dan prije i to je sukus kritike ravnateljici”, ustvrdio je.
O reakciji SDP-a i Možemo! na događaj kazao je kako je principijelna i primjerena, a bude li novih informacija, najavljuje, bit će i novih reakcija.
Šipić: Ne trebamo skupljati političke poene na tragediji
Ministar demografije Ivan Šipić (DP) ustvrdio je kako smrt pacijenta u Jankomiru baca ljagu na povjerenje koje trebamo imati u cijeli sustav, jer, ističe, ako nema povjerenja u sustav, onda smo svi skupa, kao društvo, u problemu. Kazao je kako je dodatna bol u tom tragičnom događaju to što je zaručnica pokojnika u naletu stresa, jada i čemera izgubila dijete.
„Nisam onaj koji bi na ovoj temi skupljao poene i na ovoj temi se ne trebaju ukrštavati politička koplja jer je u pitanju tragičan i žalostan događaj za sve u Hrvatskoj, koji će biti opomena svima”, poručio je Šipić. To je toliko razočaravajuća, tragična i loša priča koja pokazuje da bismo se kao društvo trebali zamisliti kamo idemo, naglasio je, dodavši da oni koji su u sustavu odgovorni trebaju odgovarati.
„Izgubljen je mladi život, izgubljen je i dodatni život koji je nosila zaručnica, cijeli niz ljudi pati i kao društvo trebali bismo im olakšati, a ne da to bude predmet svih mogućih obračuna”, poručio je Šipić.
Mostovac traži ostavke: Trebali bi otići ravnateljica, gradonačelnik i ministrica
Mostov Ante Kujundžić napominje kako 'ovo loptanje – je li sada kriv Možemo!, je li kriv HDZ, apsolutno je nevažno jer imamo izgubljeni život i pitanje je što bi se dogodilo da nismo imali snimku videokamere'.
"Je li nam budućnost da videonadzor bude u svakom kutku hrvatskih bolnica jer ima niz slučajeva gdje se u bolnicama ljudima ne pristupa baš svaki put kao da su ljudi, a posebno kada imamo zdravstveni sustav u kojem vrijedi pravilo 'jadan ti je onaj tko nema nikog svog", zapitao je.
„Zbog ovoga svi redom trebaju dati ostavke – ravnateljica bolnice, gradonačelnik, ministrica zdravstva, i to je jedino normalno što možemo napraviti”, istaknuo je Kujundžić.
Dodao je da živimo u državi u kojoj se svi dignu na zadnje noge u nekakvim ideološkim temama, a što će nam, pita, bilo koja ideološka tema ako ne znamo zaštititi život, posebno jednog mladića koji je bio pred zidom i došao u bolnicu po slamku spasa, a dobio neviđenu brutalnost.
Živimo u kulturi pokrivanja papirima, važno im je pokriti se papirima kako bi sačuvali vlastitu fotelju i zato se sada loptaju, ustvrdio je Kujundžić.
Raspudić upozorava na nejasnoće, Peternel traži hitne smjene
Nino Raspudić (Drito) istaknuo je kako je puno dubioza i nejasnoća, prvenstveno oko kronologije – kada je tko za što znao, kada je tko koga obavijestio te smatra da treba oprezno pristupiti istraživanju i rekonstrukciji cijelog tog lanca i onda vidjeti konkretne odgovornosti.
Sporno mu je i što je premijer izjavio da je vidio snimku iz bolnice. „Ako je ta snimka sada u posjedu policije trebala bi služiti za istražne radnje. Ne znam na temelju čega je on imao uvid u tu snimku, ali to morate pitati njega", rekao je Raspudić.
Igor Peternel (DOMiNO) istaknuo je kako ravnateljica mora odgovarati za organizaciju rada, nadzor zaposlenika i sigurnost pacijenata.
„Gdje je danas odgovornost? Mladog čovjeka su ubili u bolnici, a ravnateljica je još uvijek na svojoj funkciji. Njezin je posao nadzirati upravo one dijelove sustava u kojima postoji najveći rizik od ovakvih postupanja. Zato ravnateljica mora biti smijenjena momentalno, a zajedno s njom i Upravno vijeće. Ne može se dogoditi ovakva tragedija, a da nitko od odgovornih ne snosi posljedice”, istaknuo je.
Iznio i konkretne zahtjeve za sustavne promjene, naglasivši kako smjene odgovornih moraju biti tek prvi korak.
„Tražimo hitne smjene, ali na tome nećemo stati. Zahtijevamo kompletnu reviziju sustava psihijatrijskih bolnica, uključujući Vrapče i Ugljan. Mora se utvrditi tko radi u tim ustanovama, kako su ti ljudi zaposleni, kakve kvalifikacije imaju i tko nadzire njihovo postupanje prema pacijentima te izraditi potpuno nove smjernice za postupanje u kriznim situacijama i zaštitu osoba s akutnim psihičkim smetnjama”, poručio je.
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