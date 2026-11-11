„Nisam onaj koji bi na ovoj temi skupljao poene i na ovoj temi se ne trebaju ukrštavati politička koplja jer je u pitanju tragičan i žalostan događaj za sve u Hrvatskoj, koji će biti opomena svima”, poručio je Šipić. To je toliko razočaravajuća, tragična i loša priča koja pokazuje da bismo se kao društvo trebali zamisliti kamo idemo, naglasio je, dodavši da oni koji su u sustavu odgovorni trebaju odgovarati.