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DORH istražuje curenje snimke iz bolnice Sveti Ivan na društvene mreže
Državno odvjetništvo pokrenulo je izvide kako bi utvrdilo na koji je način snimka brutalnog postupanja medicinskih tehničara prema pacijentu u zagrebačkoj Klinici za psihijatriju Sveti Ivan, koje je završilo njegovom smrću, dospjela na društvene mreže.
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Kako doznaje Dnevnik Nove TV, DORH istražuje okolnosti curenja snimke videonadzora iz Klinike za psihijatriju Sveti Ivan, a riječ je o slučaju smrti 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša.
Na snimci se vidi kako medicinski tehničari na izrazito grub način sputavaju Periša, pacijenta te zagrebačke zdravstvene ustanove. Njihova intervencija završila je njegovom smrću.
Snimka se u srijedu ujutro pojavila na nekoliko Facebook profila i u grupama, nakon čega je postala dostupna široj javnosti. Zbog toga je Državno odvjetništvo pokrenulo izvide.
Naime, Kazneni zakon zabranjuje pravosudnim i policijskim dužnosnicima i službenicima, odvjetnicima te ostalim sudionicima pravosudnih postupaka da neovlašteno otkrivaju sadržaj izvida ili dokaznih radnji.
Za takvo kazneno djelo predviđena je zatvorska kazna do tri godine.
Podsjetimo, premijer Andrej Plenković još je u ponedjeljak izjavio da je pogledao snimku videonadzora postupanja medicinskih tehničara u Klinici. Rekao je i da je snimku zatražio kako bi je vidio, kao i da je dostupna na Facebooku.
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