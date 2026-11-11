Dan nakon Periševe smrti ravnateljica Jankomira pisala policiji

Ti su pokušaji, kako navodi, trajali dugo jer osoblje nije uspijevalo prići Perišu kako bi mu primijenilo lijekove i smjestilo ga na odjel. Zbog toga su pozvani policijski službenici nadležne II. policijske postaje Zagreb. Došla su trojica policajaca, ali ni oni, prema ravnateljičinim tvrdnjama, nisu pomogli u zbrinjavanju pacijenta.