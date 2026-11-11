"I onda od gradonačelnika Tomislava Tomaševića i drugih predstavnika lijeve oporbe se okreće pila naopako i govori da je 4. studenog poduzeto sve, da je pregledana snimka, da je snimka dana policiji i da zbog toga nema zataškavanja. Ja pitam što je sa dva tjedna? Što je sa dva tjedna kada svi tamo znaju što se dogodilo i apsolutno ništa ne poduzimaju", istaknuo je Mažar.