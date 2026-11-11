"dežurni moralisti"
HDZ-ovci prozvali Možemo!: "Pila se okreće naopako. Moramo se izboriti za istinu"
Saborski zastupnici HDZ-a Nikola Mažar, Marin Piletić i Nikolina Baradić zatražili su u srijedu da se rasvijetle sve okolnosti smrti Kristiana Josipa Periša i da odgovorni odgovaraju, prozvavši pritom lijevu oporbu za licemjerje i neuspio pokušaj da se sve zataška.
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U slučaju Jankomir protokoli o postupanju prema pacijentu su prekršeni, a Uprava bolnice više od dva tjedna o svemu što se događalo 21. listopada nije obavijestila Ministarstvo zdravstva, rekao je Nikola Mažar. Dodao je i da je vidljivo da je puno više ljudi sudjelovalo u tragičnom događaju i da nisu u pitanju samo medicinski tehničari.
"I onda od gradonačelnika Tomislava Tomaševića i drugih predstavnika lijeve oporbe se okreće pila naopako i govori da je 4. studenog poduzeto sve, da je pregledana snimka, da je snimka dana policiji i da zbog toga nema zataškavanja. Ja pitam što je sa dva tjedna? Što je sa dva tjedna kada svi tamo znaju što se dogodilo i apsolutno ništa ne poduzimaju", istaknuo je Mažar.
Smatra i da je tu riječ o "najblaže rečeno zataškavanju", a lijeva oporba, kaže, koja je dežurni moralist za sve i svašta, sada želi da se o slučaju smrti Kristiana Josipa Periša ne priča.
"Žele da ovo ne bude tema. I onda govore da se politički lešinari. Ne, draga gospodo, vi ste stvorili da se hrvatska javnost, građani, obitelj pokojnika s pravom pitaju što se događalo od dana kada je primljen do danas. Mi se danas moramo izboriti za istinu koju zaslužuje pokojnik, njegova obitelj i javnost", rekao je Mažar.
Na pitanje treba li razriješiti upravu bolnice, ravnateljicu, ali i Upravno vijeće, Mažar je odgovorio da je to u ingerenciji Grada Zagreba i da vjeruje da će "pravda doći" iako se pokušalo sve zataškati.
Mažara su novinari pitali i zna li otkuda premijeru snimka iz bolnice s obzirom da je izjavio da ju je vidio, na što je odgovorio da je premijer vidio snimku jer se ona pojavila na društvenim mrežama i u medijima.
Marin Piletić pokazao je fotografiju članova Možemo! iz 2020. na kojoj su pognuti u centru Zagreba odaju počast nakon tragične smrti Afroamerikanca Georgea Floyda u SAD-u.
"Sada od strane Možemo! nema niti pognutog koljena, a nema ni prignute glave. Jučer smo u Hrvatskom saboru svjedočili o dvostrukim kriterijima i teškom licemjerju članova Možemo! i SDP-a, bez izraza sućuti, bez odgovornosti prema njihovim kriterijima koje smo mogli slušati godinama, upravo od Ivane Kekin, Sandre Benčić i njima sličnih", poručio je Piletić.
Dodao je kako je njihova politička odgovornost u imenovanju čelnih ljudi bolnice te je podsjetio kako se Miranda Mrsića, koji je bio član Vlade koju je tvrtka njegove supruge oštetila za 10 milijuna kuna, imenuje za predsjednika Upravnog vijeća bolnice koja je i sama imala problema s korupcijom.
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