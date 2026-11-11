istraga u tijeku
Božinović otkrio kad je policija dobila snimku iz Jankomira: "Sve se moglo utvrditi puno ranije"
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je da je policija videozapis ubojstva pacijenta u Psihijatrijskoj bolnici Jankomir dobila više od dva tjedna nakon događaja, poručivši da se sve što se dogodilo moglo utvrditi i puno ranije.
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Izražavajući sućut obitelji preminulog pacijenta Kristiana Josipa Periša, Božinović je naglasio da je upravo ta snimka usmjerila postupanje policije i Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu te omogućila brza uhićenja osumnjičenika.
"Ono što se događalo moglo se utvrditi puno ranije", izjavio je Božinović, dodajući da videonadzor služi upravo zato da ostane trag izvanrednih događaja. "A što može biti izvanredni događaj ako to nije smrt pacijenta", zapitao je Božinović.
Upitan o eventualnoj odgovornosti drugih osoba s objavljene snimke zbog nepomaganja ili nečinjenja, Božinović je odgovorio kako ne može prejudicirati ishode, ali je potvrdio da kriminalističko istraživanje i dalje traje te da će se istražiti sve okolnosti.
Odgovarajući na pitanja o pojavljivanju snimke na društvenim mrežama Božinović je kazao da mu nije poznato kako je materijal iscurio u javnost.
Odbacio je i navode da je snimka dostavljena premijeru te kazao da ni on kao ministar nije imao snimku već je vidio isječke i fotografije koji su bili široko dostupni.
Osvrnuo se i na navode iz bolnice o traženju policijske pomoći, istaknuvši da policija uvijek postupa u skladu sa zakonom i kada se za to ispune uvjeti. Potvrdio je i da je dostavljeni videozapis postao sastavni dio kaznene prijave te ključni dokazni materijal u predstojećem postupku.
Periš (32) je u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan, čiji je osnivač Grad Zagreb, umro 21. listopada, a zbog sumnje na teško ubojstvo, sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio je istražni zatvor četvorici medicinskih tehničara, izvijestili su u nedjelju, 8. studenoga, policija i Županijsko državno odvjetništvo.
Ministrica zdravstva Irena Hrstić potvrdila je u srijedu da je zdravstvena inspekcija pritužbu odvjetnika obitelji preminulog Kristijana Josipa Periša zaprimila 26. listopada, ali i naglasila da nije inspekcija ta koja izvještava ministricu, već klinika koja je to "morala učiniti odmah".
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