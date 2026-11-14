ZIMSKI UVJETI
Snježni prometni kaos: Slovenci se grudali nasred ceste, teško ozlijeđen policajac,...
Obilan snijeg u Gorskom kotaru i Lici, uz olujnu i orkansku buru na obali, izazvao je velike probleme u prometu. Zbog zatvorenih autocesta stvarale su se kilometarske kolone, a dodatne poteškoće uzrokovali su vozači bez odgovarajuće zimske opreme. U jednoj prometnoj nesreći teško je ozlijeđen policajac, dok su cestari kod Gračaca svjedočili nesvakidašnjem ponašanju skupine slovenskih državljana.
Snijeg koji je u petak poslijepodne počeo padati u Gorskom kotaru, a navečer zahvatio i Liku, izazvao je brojne zastoje i prometne nesreće. Situaciju je dodatno otežavala snažna bura zbog koje je zatvorena autocesta A1, pa je promet prema Dalmaciji preusmjeren na državnu cestu preko Gračaca i Velebita.
Poseban problem predstavljali su vozači koji su na put krenuli s ljetnim gumama. Njihova vozila ostajala su zaglavljena na snijegom prekrivenim prometnicama, a zbog nastalih kolona ni cestarska mehanizacija nije mogla proći.
Slovenci se grudali nasred ceste
Nadcestar iz Gračaca Stjepan Knežević, koji iza sebe ima 33 godine iskustva, za RTL je ispričao kako su njegovi kolege morali ručno gurati zaglavljena vozila kako bi oslobodili prometnice.
Ipak, jedan prizor posebno ga je iznenadio.
Prema njegovim riječima, skupina slovenskih državljana zaustavila je automobil na cesti, izašla iz vozila i počela se grudati ispred tunela.
"Njih troje izašli van i grudali se, pred tunelom gore. Znači, naša je ralica naišla, čovjek je reagirao na njih i izašao van i vikao: 'Ljudi, što je s vama, pa što vi radite?' jer on nije mogao s ralicom proći zbog njih", ispričao je Knežević.
Zbog zaustavljenog automobila ralica nije mogla nastaviti čistiti cestu, a iza nje se dogodila i manja prometna nesreća.
"Iza njega je čovjek udario u ralicu autom i malo oštetio svoje vozilo", dodao je nadcestar.
Policajac teško ozlijeđen na autocesti A6
Ozbiljna prometna nesreća dogodila se na autocesti A6 kod čvora Vrbovsko, gdje je 44-godišnji vozač iz Zagreba, prema policijskim informacijama, zbog neprilagođene brzine i ljetnih guma izgubio nadzor nad automobilom.
Udario je u zaustavljeno policijsko vozilo i policajca koji se nalazio pokraj njega. Policijski službenik zadobio je teške ozljede, a vozač je priveden uz kaznenu prijavu zbog izazivanja prometne nesreće.
Na području Gorskog kotara policija je kaznila dvojicu vozača zbog neposjedovanja zimske opreme te trojicu vozača kamiona zbog nepoštovanja zabrane prometovanja tijekom jakog vjetra. Iz prometa je isključeno ukupno 25 kamiona.
Kazne za vožnju bez zimske opreme
Obvezna uporaba zimske opreme na propisanim zimskim dionicama hrvatskih cesta počinje 15. studenoga i traje do 15. travnja.
Međutim, zimska oprema obvezna je i izvan tog razdoblja kad god na cestama vladaju zimski uvjeti, odnosno kada su prometnice prekrivene snijegom ili ledom.
Vozačima osobnih automobila koji nemaju propisanu zimsku opremu prijeti kazna od 130 eura, dok se za pravne osobe kazne kreću od 660 do gotovo 2000 eura.
Nakon obilnih oborina očekuje se zatopljenje i topljenje snijega, što bi trebalo olakšati posao cestarskim službama. Vozačima se u međuvremenu savjetuje da prije polaska provjere stanje na cestama i na vrijeme pripreme vozila za zimske uvjete.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare