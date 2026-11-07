BIJELE PAHULJE
VIDEO / Zima stigla u Gorski kotar: Snijeg pada u Delnicama
Snijeg je u subotu počeo padati u Delnicama, a zimski uvjeti već su se počeli stvarati u tom goranskom gradu.
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Snimku snježnih prizora redakciji N1info poslala je čitateljica koja se Delnicama vozila autom. Na njoj se vidi kako pada snijeg.
Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), u Gorskom kotaru i Lici u subotu se očekuje pretežno oblačno vrijeme, mjestimice uz malo kiše, dok je u najvišem gorju moguć i snijeg.
DHMZ u regionalnoj prognozi ne navodi Delnice posebno, nego prognozu daje za Gorski kotar i Liku. Za to područje najavljuje temperature od 4 do 8 Celzijevih stupnjeva.
I lokalna prognoza za Delnice predviđa oblačno vrijeme uz mogućnost slabih snježnih oborina tijekom subote.
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