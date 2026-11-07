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BIJELE PAHULJE

VIDEO / Zima stigla u Gorski kotar: Snijeg pada u Delnicama

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N1 Info
|
07. stu. 2026. 17:54
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snijeg delnice
N1 Hrvatska

Snijeg je u subotu počeo padati u Delnicama, a zimski uvjeti već su se počeli stvarati u tom goranskom gradu.

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Snimku snježnih prizora redakciji N1info poslala je čitateljica koja se Delnicama vozila autom. Na njoj se vidi kako pada snijeg.

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), u Gorskom kotaru i Lici u subotu se očekuje pretežno oblačno vrijeme, mjestimice uz malo kiše, dok je u najvišem gorju moguć i snijeg.

DHMZ u regionalnoj prognozi ne navodi Delnice posebno, nego prognozu daje za Gorski kotar i Liku. Za to područje najavljuje temperature od 4 do 8 Celzijevih stupnjeva.

I lokalna prognoza za Delnice predviđa oblačno vrijeme uz mogućnost slabih snježnih oborina tijekom subote.

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delnice snijeg snijeg delnice

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