Sjedište Hrvatskog kickboxing saveza u stanu državnog tajnika MUP-a. Božinović: "Ne vidim da je to problem"

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je, komentirajući izbor Mirte Matić za predsjednicu Vrhovnog suda, kako pitanje izbora čelnice najvišeg suda u Hrvatskoj treba postaviti oporbi koja je "ostala osamljena u priči oko popunjavanja najodgovornijih mjesta u hrvatskom pravosuđu".
"Nema smisla da ponavljam kako su ti pregovori tekli i kako su se u jednom trenutku složili oko kandidata za Ustavni sud, a potom od toga i odustali", istaknuo je Božinović, dodajući kako je Vladi u interesu da se sve te institucije ekipiraju.
Nadodao je i da bi pitanja oko izbora trebalo postaviti onima koji su ih kočili.
Ministar je komentirao i napise medija prema kojima Hrvatski kickboxing savez ima sjedište u stanu državnog tajnika MUP-a Tomislava Bilandžića, kao i da je taj savez samo lani od Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) dobio 358.000 eura.
"Bilandžić je u objavljenom članku na tu temu odgovorio na postavljena pitanja. Skupština Saveza je donijela odluku da njegovo administrativno sjedište bude u njegovoj kući kako bi postojala adresa na koju dolazi pošta", rekao je ministar tijekom posjeta Međimurskoj županiji.
Božinović je istaknuo da Bilandžić "od toga nema nikakvu korist u smislu da se njemu nešto plaća", kao i da se u Bilandžićevoj kući ne održavaju nikakvi sastanci.
"Ne vidim da je to problem, u protivnom bi netko na to već ukazao. Kada već govorimo o kickboxingu, to je jedan od najtrofejnijih hrvatskih sportova", naglasio je.
