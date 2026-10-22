SPORNI SUSTAV ANON
Suci prozvali Habijanovo ministarstvo: "Fizički je nemoguće da sve ručno provjeravamo"
Udruga hrvatskih sudaca (UHS) upozorila je na nedostatke sustava ANON, koji se koristi za automatsku anonimizaciju i objavu sudskih odluka, te pozvala Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije da otkloni probleme koji mogu ugroziti privatnost građana, osobito maloljetnika i drugih ranjivih osoba.
U priopćenju kojim reagiraju na, kako navode, nepotpune tvrdnje ministarstva Damira Habijana objavljene u medijima, suci ističu da podržavaju digitalizaciju pravosuđa i veću transparentnost rada sudova, ali upozoravaju da pritom mora biti osigurana odgovarajuća zaštita osobnih podataka.
Razmotriti izuzimanje najosjetljivih odluka
Sustav ANON Ministarstvo je predstavilo kao rješenje temeljeno na umjetnoj inteligenciji, namijenjeno automatskom uklanjanju osobnih podataka iz sudskih odluka prije njihove objave. Međutim, iskustva iz prakse, tvrde iz UHS-a, pokazuju da sustav još zahtijeva doradu.
"Sudovi su upozoravali na probleme s anonimizacijom odluka u predmetima u kojima je javnost isključena, kako pri objavi na oglasnim pločama sudova tako i u sustavu ANON", navode iz Udruge.
Objašnjavaju da je u pojedinim predmetima teško ukloniti sve podatke koji bi mogli otkriti identitet osoba, a istodobno sačuvati razumljivost sudske odluke. Zbog toga smatraju da bi trebalo razmotriti i izuzimanje najosjetljivijih odluka od objave.
"Fizički je nemoguće da sudac sve ručno provjerava"
UHS upozorava da važeći pravilnik predviđa automatsku anonimizaciju prvostupanjskih odluka, uz mogućnost dodatne ručne obrade. No osobna imena, ističu, moraju biti dosljedno anonimizirana kroz cijeli tekst, neovisno o padežu u kojem se pojavljuju.
Poseban problem predstavljaju odluke u osjetljivim predmetima koje ponekad moraju biti objavljene u roku od samo jednog sata.
"Fizički je nemoguće da sudac ručno provjerava anonimizaciju i bude odgovoran za eventualne propuste", poručuju iz Udruge.
Naglašavaju da ne bježe od odgovornosti za pojedinačne pogreške sudaca, ali smatraju da treba jasno razlikovati individualne propuste od tehničkih nedostataka sustava.
"Individualna odgovornost i nedostaci sustava dvije su različite stvari koje zahtijevaju različita rješenja", ističu.
Najavili istraživanje među korisnicima sustava
Udruga izražava zabrinutost jer se problemi, unatoč upozorenjima sudaca i sudskog osoblja, i dalje ne rješavaju na odgovarajući način. Stoga najavljuje istraživanje među korisnicima ANON-a kako bi prikupila konkretna iskustva i Ministarstvu predložila poboljšanja.
Podsjećaju i na dugogodišnji nedostatak administrativnog osoblja na sudovima te upozoravaju da digitalni alati trebaju rasteretiti pravosuđe, a ne sucima nametati dodatne poslove zbog tehničkih manjkavosti.
Digitalizacija pravosuđa ne završava uvođenjem novog alata
Od Ministarstva traže da u suradnji sa sudovima unaprijedi sustav, jasno propiše postupanje kada automatska anonimizacija ne osigurava zaštitu identiteta te uspostavi učinkovit način prikupljanja povratnih informacija korisnika.
"Digitalizacija pravosuđa ne završava uvođenjem novog alata, već podrazumijeva njegovo kontinuirano unapređivanje, provjeru kvalitete i jasno utvrđene odgovornosti", poručuju iz UHS-a.
Upozorili su i da se odgovornost za nedovršen proces ne smije prebacivati na suce putem medijskih istupa, nego da njihove primjedbe treba iskoristiti za poboljšanje sustava.
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