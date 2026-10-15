U dvije godine porasli seksualni zločini nad djecom: Događaju se u krugu obitelji, počinitelji bliske osobe

Pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić Stanić složila se kako je potreban registar pedofila koji će se sustavno pratiti te omogućiti provjeru svake osobe koja radi s djecom, dodavši kako su pokrenuli inicijativu da se izmijene zakonske odredbe vezane za sportske klubove, igraonice i druge oblike rada s djecom u kojima se trenutačno ne provjeravaju osobe koje rade s djecom.