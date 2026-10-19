AI sustav plaćen gotovo 300.000 eura otkriva identitete maloljetnih žrtava u sudskim presudama

Sustav ANON plaćen je 160.000 eura iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a za njegovo održavanje dosad je izdvojeno dodatnih 127.000 eura. Unatoč ukupnom trošku od 287.000 eura, u javno dostupnim presudama i dalje se mogu pronaći imena, prezimena, nazivi škola, adrese i drugi podaci koji omogućuju identifikaciju maloljetnika.