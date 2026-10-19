ANON NIJE ANONIMAN
AI sustav plaćen gotovo 300.000 eura otkriva identitete maloljetnih žrtava u sudskim presudama
Hrvatsko pravosuđe javno objavljuje sudske presude iz kojih je moguće otkriti identitete maloljetnih žrtava spolnog zlostavljanja i obiteljskog nasilja. Problem je u sustavu ANON, koji bi uz pomoć umjetne inteligencije trebao uklanjati osobne podatke iz sudskih odluka, no često ih ostavlja u obrazloženjima presuda, otkriva Women in Adria.
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Sustav ANON plaćen je 160.000 eura iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a za njegovo održavanje dosad je izdvojeno dodatnih 127.000 eura. Unatoč ukupnom trošku od 287.000 eura, u javno dostupnim presudama i dalje se mogu pronaći imena, prezimena, nazivi škola, adrese i drugi podaci koji omogućuju identifikaciju maloljetnika.
Sustav uglavnom uspješno anonimizira podatke u uvodnim dijelovima presuda, ali često ne prepoznaje osobne podatke u iskazima svjedoka i obrazloženjima.
U jednom slučaju spolnog zlostavljanja djeteta ostavljeno je ime žrtve u citatu okrivljenika, dok su u drugim presudama navedeni prezimena obitelji, škole koje djeca pohađaju ili precizne lokacije događaja. Redakcija Women in Adria izmijenila je detalje u objavljenim primjerima kako sama ne bi otkrila identitete.
Propusti pronađeni u gotovo svim pregledanim presudama
Na problem je upozorio čitatelj koji tvrdi da je pronašao više od 250 spornih presuda. Novinari su potom pregledali nekoliko desetaka odluka u predmetima s maloljetnim žrtvama te u gotovo svakoj pronašli barem jedan podatak koji bi mogao omogućiti identifikaciju.
Ured pravobraniteljice za djecu potvrdio je da je Ministarstvo pravosuđa na problem upozoreno još krajem prošle godine. Preporučeno je uvođenje dodatne provjere anonimiziranih presuda, osobito u predmetima koji uključuju djecu.
"Međutim, i dalje primjećujemo da se objavljuju presude koje ne jamče dovoljnu razinu zaštite djece", upozorili su iz Ureda.
Presude se objavljuju automatski
Prema ranijem odgovoru Ministarstva pravosuđa GONG-u, ANON automatski preuzima presude iz sustava eSpis i objavljuje ih 15 dana nakon otpreme, uz drukčiji postupak za odluke viših sudova.
Projektna dokumentacija pokazuje da je za sustav bila predviđena točnost od 90 posto u prepoznavanju podataka koje treba anonimizirati, što znači da mogućnost pogrešaka nije bila isključena već pri njegovoj izradi.
Iz Ureda pravobraniteljice smatraju da je nužno uvesti dodatni ručni pregled presuda prije objave, barem u predmetima koji se odnose na prava i zaštitu djece.
"Objava informacija na temelju kojih se može izravno ili neizravno utvrditi identitet, posebice u predmetima iz kaznenopravne zaštite djece, predstavlja izravnu povredu prava djeteta. Takav sustav anonimizacije gubi svrhu kada ne uspijeva zaštititi dijete", poručili su.
Naglasili su da problem treba hitno riješiti.
Ministarstvo pravosuđa nije odgovorilo na pitanja portala Women in Adria ni nakon pet dana čekanja.
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