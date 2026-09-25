NUKLEARNI STRUČNJAK
Čorak: Hrvatska bi mogla imati nuklearnu elektranu između 2033. i 2035. godine
N1info
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25. ruj. 2026. 15:34
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Stručnjak za nuklearnu energetiku i osnivač instituta za nuklearnu tehnologiju Duško Čorak u N1 Studiju uživo kod Hanan Nanić rekao je da Hrvatska ima znanje i velik dio potrebne dokumentacije za razvoj vlastite nuklearne elektrane te da bi, uz pravodobne odluke i dobru organizaciju, ona mogla biti izgrađena između 2033. i 2035. godine.
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