Čorak: Hrvatska bi mogla imati nuklearnu elektranu između 2033. i 2035. godine

Stručnjak za nuklearnu energetiku i osnivač instituta za nuklearnu tehnologiju Duško Čorak u N1 Studiju uživo kod Hanan Nanić rekao je da Hrvatska ima znanje i velik dio potrebne dokumentacije za razvoj vlastite nuklearne elektrane te da bi, uz pravodobne odluke i dobru organizaciju, ona mogla biti izgrađena između 2033. i 2035. godine.

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