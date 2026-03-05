MINISTROVA OCJENA
Šušnjar o razvoju nuklearne energije u Hrvatskoj: To je temelj za dugoročnu energetsku sigurnost
Ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio je u Hrvatskom saboru Prijedlog zakona o razvoju nuklearne energije, kojim se uspostavlja pravni okvir za razvoj nuklearne energetike s ciljem povećanja udjela nuklearne energije u proizvodnji električne energije do 2040.
"Hrvatska je u turbulentnom geopolitičkom, energetskom i tehnološkom razdoblju. Europa je jasno naglasila da do 2040. više od 90 posto električne energije mora dolaziti iz nisko-ugljičnih izvora, obnovljivih i nuklearnih, a bez nuklearne energije taj cilj gotovo je nemoguće ostvariti", ustvrdio je ministar Šušnjar.
Naglasio je da Hrvatska mora osigurati pouzdanu i pristupačnu energiju po stabilnoj cijeni, smanjiti emisije stakleničkih plinova te povećati energetsku sigurnost i konkurentnost gospodarstva.
"Hrvatska već jest nuklearna država jer imamo 40 godina iskustva s nuklearnom energijom, stručnjake, znanje i kompetencije", rekao je Šušnjar podsjetivši na hrvatski udio u Nuklearnoj elektrani Krško.
Istaknuo je da zakon ne određuje tehnologiju, lokaciju ni model financiranja eventualne nuklearne elektrane, nego stvara pravni okvir za izradu analiza, studija i energetskih planova.
Predviđeno je da Vlada u roku od šest mjeseci od stupanja zakona na snagu donese program aktivnosti za izradu Plana razvoja nuklearne energije, dok bi sam plan trebao biti donesen u roku od 12 mjeseci nakon toga.
Plan bi trebao sadržavati analizu potražnje za električnom energijom, procjenu ekonomskih učinaka, analizu tehnologija i mogućih lokacija te modele financiranja i procjenu tržišne održivosti projekta.
"Zakon prvi put uključuje male modularne i mikro reaktore"
Strateški cilj je da Hrvatska do 2040. proizvodi najmanje 30 posto električne energije iz nuklearnih izvora, gotovo dvostruko više nego danas, kada oko 16 posto dolazi iz udjela u Nuklearnoj elektrani Krško.
Šušnjar je naglasio da zakon prvi put formalno uključuje nove nuklearne tehnologije, poput malih modularnih reaktora, naprednih modularnih reaktora i mikroreaktora. Riječ je, rekao je, o tehnologijama koje su sigurnije, fleksibilnije i financijski pristupačnije te se mogu graditi bliže potrošačima energije, primjerice za opskrbu industrije ili velikih gradova.
"Nuklearna energija nije alternativa obnovljivim izvorima, nego njihova potpora. Zajedno stvaraju sustav koji je pouzdan, čist i stabilan", rekao je ministar Šušnjar.
Dodao je da razvoj nuklearne energetike nije samo energetski projekt nego i obrazovni, industrijski i tehnološki. "Fakultet elektrotehnike i računarstva već je pokrenuo diplomski modul iz nuklearne energetike, dok Hrvatska elektroprivreda planira pokrenuti program stipendiranja studenata te sudjelovati u osnivanju centra izvrsnosti za nuklearnu energiju", rekao je.
Naglasio je da su sigurnost i zaštita okoliša "ključni prioriteti" te da Hrvatska već ima regulatorni sustav usklađen s europskim direktivama, uz planirano dodatno jačanje nadzora.
"Nikakva odluka o investiciji vrijednoj više milijardi eura ne može se donijeti bez studija, analiza i plana. Ovaj zakon upravo to omogućuje”, rekao je Šušnjar, pozvavši zastupnike da podrže zakon.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare