Šušnjar o razvoju nuklearne energije u Hrvatskoj: To je temelj za dugoročnu energetsku sigurnost

Dodao je da razvoj nuklearne energetike nije samo energetski projekt nego i obrazovni, industrijski i tehnološki. "Fakultet elektrotehnike i računarstva već je pokrenuo diplomski modul iz nuklearne energetike, dok Hrvatska elektroprivreda planira pokrenuti program stipendiranja studenata te sudjelovati u osnivanju centra izvrsnosti za nuklearnu energiju", rekao je.