KAMP U STOBREČU
Šuta o ulaganjima u sportsku infrastrukturu u Splitu
N1 Info
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21. ruj. 2026. 14:34
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Hrvoje Krešić razgovaro je u N1 Studiju uživo sa splitskim gradonačelnikom Tomislavom Šutom o ulaganju u sportsku infrastrukturu u tom gradu.
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