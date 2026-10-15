Najviši porez u Zagrebu? "Isti iznos u Kašini i u centru nije pravedan. Dogodit će se ono protiv čega se Tomašević bori"

"Stav OECD-a je da se taj porez plaća imajući u vidu vrijednost nekretnine. Stoga zakon daje mogućnost gradovima i općinama da diferencirano odrede visinu poreza na svom području. Ali ako imate praznu nekretninu na lokaciji gdje nema kanalizacije ili asfalta pitanje je kome je možete dati u dugoročni najam osim migrantskim radnicima koji su postali specifična kategorija u smislu potražnje stanova za najam. Gradu (Zagrebu) je bila dana zakonska mogućnost da to odredi u smislu lokacije, ali nisu to napravili, a predstavljaju se kao vlast koja vodi računa o razlikama i pravednosti."