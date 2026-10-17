novi natječaj
Tomašević traži stručnjake koji će Zagreb spasiti od prometnog kolapsa
Grad traži izvođača koji će tijekom idućih godinu i pol izrađivati privremene prometne režime za radove po Zagrebu.
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U troškovniku je predviđeno 50 zasebnih prometnih elaborata, a cijeli posao procijenjen je na 45.000 eura bez PDV-a. Svaki bi se izrađivao za konkretnu potrebu, ovisno o tome gdje se otvore radovi i kako oni utječu na okolni promet. Ugovor traje 18 mjeseci, a stvarni broj elaborata može biti i manji ili veći od predviđenih 50, doznaje Krešimir Antunović za Jutarnji list.
Jedno veće gradilište može zahtijevati više elaborata i više faza privremene regulacije. No dokumentacija pokazuje kako se Grad unaprijed priprema za niz zahvata u kojima će trebati brzo osmisliti obilazne i alternativne pravce te uskladiti automobile, javni prijevoz, pješake, bicikliste i semafore. Konkretne ulice i projekti za koje će se ti elaborati izrađivati zasad nisu navedeni.
Moraju računati i na ZET, pješake i bicikliste
Iza administrativnog naziva nabave krije se posao koji izravno određuje kako će promet funkcionirati oko budućih gradilišta. Izvođač neće samo odrediti gdje treba postaviti znak zabrane ili preusmjeravanja, nego će prije izrade rješenja morati uzeti u obzir brojanje prometa i analizu prometnih tokova.
Posebno se mora analizirati i utjecaj radova na javni gradski prijevoz odnosno ZET. To može značiti određivanje privremenih trasa, obilazaka ili prilagodbu režima na dijelovima mreže na kojima radovi zahvaćaju autobusni ili tramvajski promet.
Dokumentacija traži i da se pješački i biciklistički promet kroz zonu radova vodi kontinuirano, bez zabrana i prekida gdje god je to moguće. Ovisno o situaciji, elaborat može predvidjeti i promjenu programa svjetlosne signalizacije, odnosno drukčiji rad semafora kako bi se promet prilagodio novom opterećenju okolnih pravaca.
Elaborati će se izrađivati za radove na javnoprometnim površinama i nerazvrstanim cestama kojima je naručitelj gradski ured zadužen za promet i komunalne poslove. Grad u objavljenoj dokumentaciji zasad nije naveo popis konkretnih ulica ni zahvata za koje očekuje privremene regulacije.
To znači da se iz ovog natječaja još ne može zaključiti gdje će tijekom sljedećih 18 mjeseci biti najveća zatvaranja ili preusmjeravanja. No može se vidjeti kako se Grad unaprijed priprema za veći broj pojedinačnih intervencija: za svaku od njih trebat će osmisliti kako promet preusmjeriti, kako zaštititi prolazak pješaka i biciklista te što napraviti sa ZET-om i semaforima.
Ponude se biraju isključivo prema najnižoj cijeni, a rok za njihovu dostavu je 22. listopada. Nakon odabira izvođača Grad će tijekom ugovorenih 18 mjeseci moći naručivati elaborat po elaborat, ovisno o tome gdje i kada krenu radovi.
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