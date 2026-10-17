Tomašević traži stručnjake koji će Zagreb spasiti od prometnog kolapsa

To znači da se iz ovog natječaja još ne može zaključiti gdje će tijekom sljedećih 18 mjeseci biti najveća zatvaranja ili preusmjeravanja. No može se vidjeti kako se Grad unaprijed priprema za veći broj pojedinačnih intervencija: za svaku od njih trebat će osmisliti kako promet preusmjeriti, kako zaštititi prolazak pješaka i biciklista te što napraviti sa ZET-om i semaforima.