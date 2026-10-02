Uz pomoć umjetne inteligencije najvećoj talijanskoj banci ukrali 95 milijuna eura

REUTERS/Dado Ruvic

Prevaranti koji su se koristili umjetnom inteligencijom kako bi oponašali glasove visokih poslovnih dužnosnika ukrali su čak 95 milijuna eura iz Fideurama, privatnog bankarskog odjela najveće talijanske banke Intesa Sanpaolo. Više od polovice novca naknadno je vraćeno, no oko 36 milijuna eura i dalje nedostaje, doznaje Reuters od izvora upoznatih sa slučajem.

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Prevara je započela u veljači, kad je tadašnji predsjednik uprave Fideurama Paolo Molesini primio poruku putem WhatsAppa koja je izgledala kao da ju je poslao izvršni direktor Intese Sanpaolo Carlo Messina. U poruci je zatražena hitna pomoć oko međunarodne financijske transakcije, piše Euronext.

Ubrzo je uslijedio i telefonski poziv osobe koja se predstavila kao partner ugledne odvjetničke tvrtke i potvrdila zahtjev. Prevaranti su pritom upotrijebili umjetnu inteligenciju kako bi oponašali glas odvjetnika i cijeloj priči dali dodatnu vjerodostojnost.

Uvjerеn da postupa prema legitimnim uputama, Molesini je od financijskog odjela zatražio da izvrši niz novčanih transfera na račune u inozemstvu, uglavnom u Kini i Hong Kongu.

Vraćeno 53 milijuna eura, ostatku se gubi trag

Nepravilnosti su ubrzo otkrivene, nakon čega je Fideuram obavijestio banke i nadležna tijela u nekoliko država. Zahvaljujući međunarodnoj suradnji vlasti Italije, Kine i Portugala, uspjeli su vratiti oko 53 milijuna eura.

Preostalih 36 milijuna eura zasad nije pronađeno. Prema dostupnim informacijama, novac je prebacivan preko mreže inozemnih računa, a potom pretvoren u kriptovalute, čime je dodatno otežano njegovo praćenje.

Prema izvorima upoznatima s istragom, Molesini i drugi čelnici Fideurama nisu pod istragom. Milansko tužiteljstvo, međutim, istražuje stranog državljanina koji živi izvan Europe zbog sumnje na računalnu prijevaru.

Molesini je u ožujku podnio ostavku na mjesto predsjednika uprave, navodeći osobne razloge. Banka tada nije iznosila dodatna objašnjenja njegova odlaska.

Slučajevi prijevara umjetnom inteligencijom sve češći

Ovo nije prvi slučaj u Italiji u kojem su kriminalci upotrijebili umjetnu inteligenciju za oponašanje glasa poznate osobe i izvukli novac od žrtve.

Prošle godine prevaranti su oponašali glas jednog talijanskog ministra i tako uvjerili poduzetnika Massima Morattija da prebaci gotovo milijun eura na inozemni račun. Novac je naknadno uspješno vraćen.