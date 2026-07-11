Puno lažnih oglasa za smještaj na Jadranu. "Država nije organizirala kontrolu, policija odrađuje i tuđi posao"

Skoro isto se prije desetak dana dogodilo i jednom 38-godišnjaku iz Vrpolja. Kako je izvijestila PU brodsko-posavska, on je 30. lipnja putem društvenih mreža zatražio apartman za ljetovanje. Potom mu se javila nepoznata osoba te mu ponudila smještaj u Zadru za koji je kao predujam uplatio iznos iznad 300 eura. Da je prevaren, shvatio je nakon što je kontaktirao stvarnu vlasnicu koja mu je rekla da već par mjeseci nema slobodnih apartmana.