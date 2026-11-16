NAKON TRAGIČNOG DOGAĐAJA
Uhićena liječnica detaljno opisala Periševo ponašanje, ali udarce nije ni spomenula!
Liječnica je u svom očitovanju opisala događaje koji su prethodili smrti Kristiana Josipa Periša, no navodno su snimke nadzornih kamera otkrile drugačiju sliku situacije.
Nakon novog kruga uhićenja i istrage zbog smrti Kristiana Josipa Periša u bolnici „Sv. Ivan”, u javnost izlaze i detalji očitovanja liječnice, jedne od uhićenih u ovom slučaju.
U iskazu koji je sastavljen nakon tragičnog događaja opisala je kako je te večeri zatekla Periša, što se događalo tijekom pokušaja njegova smirivanja te kako je doznala da je prestao disati. No njezino očitovanje otvara i brojna pitanja, osobito zbog snimke nadzorne kamere koja, prema dostupnim informacijama, prikazuje događaje u sobi tijekom posljednjih trenutaka Periševa života, piše Marin Dešković za Jutarnji list.
"Dok su pozvani medicinski tehničari i medicinske sestre bili prisutni u sobi s pacijentom, radi pripreme nove injekcije otišla sam u ambulantu. Dok sam pripremala terapiju, došla je medicinska sestra i obavijestila me da pacijent ne diše i da nema opipljivog pulsa", navela je liječnica.
Ukratko je ispričala kako je te večeri pomagala medicinskim tehničarima u svladavanju Periša pripremajući injekcije koje su ga trebale smiriti, no iz svojeg je očitivanja izostavila ono što se vidjelo na nadzornoj kameri - kako četvorica medicinskih tehničara Periša drže na krevetu pritiskajući mu koljenima prsa, kao i da mu jedan od njih punih osam minuta drži jastuk pritisnut na glavi, a drugi ga laktovima punom snagom udara prsima.
Nakon toga izlazi iz sobe. Tvrdi da sam trenutak Periševe smrti nije vidjela jer je, kaže, otišla u ambulantu kako bi pripremila drugu injekciju, a onda je medicinska sestra utrčala i rekla joj da je Periš prestao disati. U očitovanju koje je naknadno intergrirano u zajedničko izvješće bolnice inspekciji Ministarstva zdravstva liječnica je navela da je te večeri bila u večernjoj viziti te je susrela dvojicu tehničara s drugog odjela, koji su bili pozvani u pomoć jer je Periš, nakon što je oko dva sata bio miran, ponovno postao agresivan, piše Jutarnji.
"Pacijenta sam zatekla izrazito psihomotorno agitiranog, nemirnog, glasnog, razdražljivog i nesuradljivog. Pokušala sam verbalnom deeskalacijom uspostaviti suradnju i objasniti razloge nastavljanja provedbe mjere humanog sputavanja. Unatoč tome pacijent je postajao sve agresivniji, pokušavao je nasrnuti na osoblje, ugristi ih i odgurnuti, te se snažno opirao i povlačio remenje.
Zbog snažnoga opiranja i povlačenja remenja ispadali su pričvrsni čepovi, koje je osoblje pokušalo ponovno postaviti, što je otežavalo održavanje prethodno određene mjere spuitavanja. Fizička snaga pacijenta i njegov intenzivan otpor otežavali su sigurno provođenje medicinskih postupaka.
Zbog neuspjeha verbalne deeskalizacije i neposrednoga rizika od ozlijeđivanja prisutnih osoba ordinirana je injekcija heloperidola, promazina i diazepana. Kako su agitacija i snažan fizički otpor trajali i nakon terapije, zatražila sam pomoć još jednog medicinskog tehničara te sam razmatrala davanje dodatne doze hapoperidola i ponovno zvanje policije na asistenciju", navela je liječnica, dodajući da je zatim otišla u ambulantu po novu dozu sedativa.
Međutim, na snimci kamere jasno se vidi kako obilazi Perišev krevet nekoliko puta dok ga medicinski tehničari drže i udaraju te ne čini ništa da ih u tome spriječi. Upravo joj se to, barem u ovoj fazi postupka, stavlja na teret, navodi Jutarnji list.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare