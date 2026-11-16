Nakon toga izlazi iz sobe. Tvrdi da sam trenutak Periševe smrti nije vidjela jer je, kaže, otišla u ambulantu kako bi pripremila drugu injekciju, a onda je medicinska sestra utrčala i rekla joj da je Periš prestao disati. U očitovanju koje je naknadno intergrirano u zajedničko izvješće bolnice inspekciji Ministarstva zdravstva liječnica je navela da je te večeri bila u večernjoj viziti te je susrela dvojicu tehničara s drugog odjela, koji su bili pozvani u pomoć jer je Periš, nakon što je oko dva sata bio miran, ponovno postao agresivan, piše Jutarnji.