Uskok izdao uhidbeni nalog za šefa inspekcije

Vlada je u četvrtak razriješila glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića za kojim je Uskok, prema neslužbenim informacijama, izdao uhidbeni nalog zbog sumnje u korupciju.
O Mikulićevoj smjeni Vlada RH je izvijestila u priopćenju sa zatvorenog dijela današnje sjednice, ne navodeći razloge za smjenu.
Prema neslužbenim podacima Uskok je izdao uhidbeni nalog za Mikulića i još tri osobe. Portal 24 sata navodi da postupanje po uhidbenom nalogu za Mikulića i ostale traje od jutra.
Kao razlog navode aferu sa zakapanjem otpada u kojoj su početkom godine uhićeni supružnici Josip i Monika Šincek te osobe koje su s njima osumnjičenima za nepropisno odlaganje medicinskog i plastičnog otpada na više lokacija u Hrvatskoj.
Mikulić koji je ranije bio predsjednik zagrebačkog HDZ-a te član predsjedništva te stranke dužnost glavnog državnog inspektora obnaša od travnja 2019. godine.
