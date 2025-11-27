Oglas

RAZRIJEŠEN DUŽNOSTI

Uskok izdao uhidbeni nalog za šefa inspekcije

author
Hina
|
27. stu. 2025. 16:19
Patrik Macek/PIXSELL

Vlada je u četvrtak razriješila glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića za kojim je Uskok, prema neslužbenim informacijama, izdao uhidbeni nalog zbog sumnje u korupciju.

O Mikulićevoj smjeni Vlada RH je izvijestila u priopćenju sa zatvorenog dijela današnje sjednice, ne navodeći razloge za smjenu.

Prema neslužbenim podacima Uskok je izdao uhidbeni nalog za Mikulića i još tri osobe. Portal 24 sata navodi da postupanje po uhidbenom nalogu za Mikulića i ostale traje od jutra.

Kao razlog navode aferu sa zakapanjem otpada u kojoj su početkom godine uhićeni supružnici Josip i Monika Šincek te osobe koje su s njima osumnjičenima za nepropisno odlaganje medicinskog i plastičnog otpada na više lokacija u Hrvatskoj.

Mikulić koji je ranije bio predsjednik zagrebačkog HDZ-a te član predsjedništva te stranke dužnost glavnog državnog inspektora obnaša od travnja 2019. godine.

Andrija Mikulić

