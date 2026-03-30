Postao beskućnik kako bi pokazao da je moguće za godinu zaraditi milijun: Evo što je prvo napravio

Poduzetnik je prodao kuću i dao otkaz kako bi pokušao dokazati da je moguće krenuti od nule i postati milijunaš.
Oglas
Poduzetnik Mike Black zaustavio je ambiciozan projekt kojim je htio dokazati da je moguće zaraditi milijun dolara u godinu dana, i to od nule. Nakon deset mjeseci izazova, tijekom kojih je živio i kao beskućnik, bio je prisiljen odustati zbog narušenog zdravlja. U tom razdoblju uspio je zaraditi 64.000 dolara, prenosi Nova.rs.
Black je objasnio da boluje od dvije autoimune bolesti koje mu uzrokuju stalnu iscrpljenost, kronični umor i bolove u zglobovima. Zato je odlučio zdravlje i obitelj staviti na prvo mjesto.
„Ovo iskustvo mi je otvorilo oči i pokazalo što je zaista važno – zdravlje i zahvalnost“, rekao je.
Od života na ulici do vlastitog posla
Kako bi testirao svoju teoriju, Black se odrekao svega što je imao – prodao je kuću i automobil te dao otkaz. U početku je živio na ulici, a tvrdi da su mu ljudi uskraćivali čak i vodu i mjesto za spavanje.
Prekretnica je nastupila kada mu je jedan čovjek ponudio da spava u kombiju. Ubrzo je počeo zarađivati prodajući namještaj preko interneta, a prvih 300 dolara uložio je u kupnju računala. Za samo nekoliko tjedana osigurao je poslovni prostor i unajmio stan. Počeo je raditi kao menadžer društvenih mreža i pokrenuo vlastiti brend kave.
Iako nije dostigao cilj od milijun dolara, primijetio je koliko je daleko stigao: „Prije samo tri mjeseca bio sam beskućnik, a danas imam posao, vlastiti brend i razgovaram s velikim tehnološkim kompanijama.“
Eksperiment prekinut zbog bolesti njegova oca
Konačnu odluku o odustajanju donio je 138. dana izazova, nakon što je saznao da njegov otac boluje od raka debelog crijeva. „Zdravlje i obitelj važniji su od svakog izazova i zato sam odlučio sve prekinuti“, rekao je.
Dodao je i poruku: „Važno je pomoći onima kojima je pomoć potrebna jer to može biti prilika koju su čekali.“
Njegov projekt, nazvan „Million Dollar Comeback Challenge“, na kraju je poslao drugačiju poruku od one s kojom je započeo – da novac i slava nisu uvijek najvažniji te da zdravlje, obitelj i zahvalnost moraju biti na prvom mjestu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas