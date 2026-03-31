FOTO, VIDEO / Trump poslao poruku europskim zemljama: Skupite malo hrabrosti, idite po svoju naftu!

Rat Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana ušao je u 33. dan, a kraj se ne nazire, unatoč najavama američkog predsjednika Donalda Trumpa da su pregovori u tijeku i da iransko vodstvo gleda načine kako postići sporazum.
No, Teheran odbacuje takve navode, ocjenjuje da su zahtjevi Sjedinjenih Američkih Država u aktualnim pregovorima neprihvatljivi, uz poruke da izravni razgovori s Washingtonom trenutačno nisu opcija.
Izjave iz iranske prijestolnice znatno se razlikuju od onih koje dolaze iz američkih izvora. Diplomatski izvori tvrde da izravni pregovori sa SAD-om nisu na dnevnom redu, dok je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei izjavio da iranska strana nije prihvatila američki prijedlog od 15 točaka, koji je posredstvom Pakistana dostavljen Teheranu. Prijedlog je opisao kao "maksimalistički" i "nerazuman".
Dok traju "diplomatske" razmjene, traju i one projektilima. Iran gađa američke saveznike na Bliskom istoku, dok Izrael vodi žestoki sukob na jugu Libanona, zbog čega je raseljeno više od 20 posto stanovnika te zemlje. Ali, najveću štetu trpi Iran, čiji grad Isfahan je sinoć bio pod žestokom paljbom.
16:38
Europska unija svim članicama poslala niz alarmantnih upozorenja
Europska unija pozvala je države članice da smanje potrošnju nafte i plina te pripreme mjere za moguće dugotrajne poremećaje u opskrbi zbog sukoba s Iranom i situacije u Hormuškom tjesnacu.
14:36
Trump pozvao zemlje da odu u Hormuški tjesnac i da ga uzmu
Američki predsjednik Donald Trump je pozvao zemlje koje nisu pomogle u američko-izraelskim napadima na Iran da kupe američku naftu i odu u Hormuški tjesnac i "jednostavno ga UZMU".
Trump je izdvojio Veliku Britaniju i Francusku kao nekorisne u jednomjesečnom ratu koji je uzdrmao globalna tržišta, podigao cijene energije i doveo do toga da je Iran učinkovito zatvorio promet tankerima za naftu kroz tjesnac.
"Sve te zemlje koje ne mogu nabaviti mlazno gorivo zbog Hormuškog tjesnaca, poput Ujedinjenog Kraljevstva, koje je odbilo sudjelovati u obezglavljivanju Irana, imam prijedlog za vas: Broj 1, kupujte od SAD-a, imamo ga dovoljno, i Broj 2, skupite malo odgođene hrabrosti, idite do tjesnaca i jednostavno ga UZMITE", rekao je Trump u objavi na Truth Social.
"Morat ćete početi učiti kako se boriti za sebe, SAD više neće biti tu da vam pomogne, baš kao što ni vi niste bili tu za nas."
"Teški dio je gotov. Idite po svoju naftu!"
Također je kritizirao Francusku jer nije dopustila da zrakoplovi s vojnim zalihama za Izrael prelete preko njezina teritorija.
14:31
Hegseth uputio niz upozorenja Teheranu
Hegseth je govor zaključio s "u ime Isusa Krista", što je Vatikan već kritizirao kao otklon od vjere i onoga što je Isus Krist predstavljao.
Od ključnih poruka, uputio je niz upozorenja Teheranu:
- ako je Iran razuman, pristat će na dogovor
- Sjedinjene Države imaju sve više opcija, dok Iran ima sve manje mogućnosti za nastavak rata
- Trump je spreman postići sporazum
- ako Iran ne pristane na dogovor, rat će se nastaviti s još većim intenzitetom
14:23
IRGC potvrdio smrt generala Eshaghija
Iranski Korpus čuvara islamske revolucije (IRGC) potvrdio je smrt Jamshida Eshaghija, general-bojnika iranskih oružanih snaga i savjetnika načelnika Glavnog stožera.
U priopćenju koje su prenijeli iranski mediji, IRGC navodi da je Eshaghi ubijen u napadu zajedno s nekoliko članova svoje obitelji, no nisu izneseni dodatni detalji.
Ranije danas iranski državni mediji objavili su da će se održati sprovod zapovjednika mornarice IRGC-a, admirala Alireze Tangsirija, koji je također poginuo u izraelskom napadu.
14:22
Hegseth: Naredni dani bit će ključni u ratu s Iranom
Američki ministar rata Pete Hegseth rekao je da će nadolazeći dani biti presudni u ratu s Iranom.
Naime, posjetio je američke vojnike na Bliskom istoku kako bi nadgledao vojne operacije povezane s ratom protiv Irana.
14:15
USS Gerald R. Ford stigao u Split jer su ga mornari sami zapalili?
Kada Donald Trump ističe da je američka vojska veća i bolja od bilo koje druge u NATO-u, može kao primjer navesti USS Gerald R. Ford. Ovaj nosač zrakoplova, vrijedan oko 13,5 milijardi dolara i težak 100.000 tona, najveći je i najskuplji ratni brod na svijetu. Njegovih 25 paluba prima 4500 ljudi i 75 zrakoplova, što mu omogućuje projekciju američke zračne i pomorske moći bilo gdje u svijetu. Više OVDJE.
13:53
EK poziva na koordinirane mjere u suočavanju s energetskom krizom
Europska komisija je pozvala je u utorak države članice da se pravodobno i koordinirano pripreme kako bi osigurali sigurnu opskrbu naftom i izbjegnu mjere koje bi mogle povećati potrošnju goriva.
“Sigurnost opskrbe Europske unije ostaje zajamčena. Ali moramo biti spremni na potencijalno dugotrajne poremećaje u međunarodnoj trgovini energijom. Zato moramo djelovati već sada. I moramo djelovati zajedno”, rekao je povjerenik za energiju Dan Jørgensen u pismu ministrima država članica zaduženim za energetiku.
O stanju na tržištu energijom u utorak popodne razgovarat će ministri država članica putem video-konferencije.
Komisija navodi da je s obzirom na nestabilnost tržišta zbog sukoba na Bliskom istoku i zatvaranja Hormuškog tjesnaca, Europska unija dobro pripremljena zahvaljujući obvezi država članica da održavaju zalihe nafte i imaju planove za nepredviđene situacije kao odgovor na incidente u sigurnosti opskrbe.
U pismu upućenom svim ministrima energetike EU-a, povjerenik je pozvao države članice da u potpunosti iskoriste sastanke u okviru Koordinacijske skupine za naftu i Radne skupine za energetsku uniju za sigurnost kako bi osigurale dobru koordinaciju, kao i da razmotre promicanje mjera za smanjenje potražnje, posebice u prometnom sektoru.
Pozorno praćenje, mehanizmi brze razmjene informacija i koordinacija ostaju ključni. Svi rizici u slučaju nužde ili značajne promjene u opskrbi naftom i uvjetima u industriji, uključujući komercijalne zalihe, trebaju se pratiti i obavještavati Komisiju kako bi se osigurala kontinuirana procjena i koordinirano djelovanje.
Isto tako, države članice trebale bi se suzdržati od poduzimanja mjera koje mogu povećati potrošnju goriva, ograničiti slobodan protok naftnih derivata ili destimulirati proizvodnju rafinerija u EU-u. Također bi se trebale konzultirati sa susjednim državama članicama i Komisijom kako bi očuvale koherentnost na razini cijele EU i funkcioniranje unutarnjeg tržišta.
Kako bi se zaštitila dostupnost naftnih derivata na tržištu EU-a, svako predviđeno održavanje rafinerija koje nije hitno trebalo bi odgoditi. Istodobno, povećanje upotrebe biogoriva moglo bi pomoći u zamjeni fosilnih naftnih derivata i ublažiti pritisak na tržište, navodi Komisija.
13:03
Izrael uspostavlja tampon zonu u južnom Libanonu do rijeke Litani
Izrael će uspostaviti tampon zonu unutar južnog Libanona i zadržati kontrolu nad cijelim područjem do rijeke Litani nakon što završi sukob s militantima Hezbolaha, rekao je izraelski ministar obrane u utorak.
"Na kraju operacije, IDF bi kontrolirao područje do rijeke Litani, uključujući preostale mostove Litani, eliminirajući Radwanove snage koje su se infiltrirale u područje i uništavajući svo oružje ondje", naveo je Israel Katz u priopćenju nakon provedene sigurnosne procjene, nazivajući to "sigurnosnom zonom".
Radwanove snage su elitna vojna jedinica Hezbolaha.
Katz je rekao da će za više od 600.000 libanonskih stanovnika koji su evakuirani prema sjeveru biti zabranjen povratak južno od Litanija dok se ne zajamči sigurnost stanovnika sjevernog Izraela.
U tu svrhu, "uništit će se svi domovi u selima blizu granice u Libanonu, prema modelu Rafaha i Beit Hanouna u Gazi, kako bi se trajno uklonile prijetnje stanovnicima Izraela u blizini granice", rekao je Katz.
Katz je prvi put jasnu namjeru Izraela da zauzme dijelove libanonskog teritorija iznio prošlog utorka.
Tada je poručio na sastanku s načelnikom vojnog stožera da će vojska "kontrolirati preostale mostove i sigurnosnu zonu do rijeke Litani" te da stvara "obrambeni tampon".
Rijeka Litani ulijeva se u Sredozemno more oko 30 kilometara sjeverno od izraelske granice s Libanonom.
Vojska je uništila pet mostova preko rijeke od 13. ožujka i ubrzala rušenje kuća u libanonskim selima blizu izraelske granice. Izrael tvrdi da je kampanja usmjerena protiv Hezbolaha, a ne protiv libanonskih civila.
13:03
Iranski otok Kešm bez postrojenja za desalinizaciju vode zbog napada
Jedno od postrojenja za desalinizaciju na iranskom otoku Kešmu nije u funkciji otkako je pogođeno u zračnom napadu, rekao je u utorak dužnosnik ministarstva zdravstva iranskim medijima, ne navodeći kada se napad dogodio.
"Pitka voda na otoku Kešmu osigurava se postrojenjima za desalinizaciju. Jedno od postrojenja bilo je meta napada i potpuno je van funkcije jer ga nije moguće popraviti u kratkom roku", rekao je voditelj centra za zaštitu okoliša i zdravlja rada ministarstva zdravstva, prema novinskoj agenciji Borni.
Iran je ranije u ožujku rekao da je postrojenje za desalinizaciju na otoku Kešmu bilo meta zračnih napada.
Otok se nalazi uz iransku obalu u Hormuškom tjesnacu, većinom zatvorenom u ratu Izraela i SAD-a protiv Islamske Republike.
13:02
Više od 200.000 ljudi pobjeglo iz Libanona u Siriju
Više od 200.000 ljudi, od kojih velika većina Sirijaca, prešlo je granicu između Libanona i Sirije od početka rata između Izraela i Hezbolaha početkom ožujka, objavila je u utorak UN-ova agencija za izbjeglice (UNHCR).
"Gotovo mjesec dana nakon što su se intenzivirala neprijateljstva u Libanonu, Sirija se suočava s velikim povećanjem broja ljudi koji prelaze granicu iz Libanona. Između 2. i 27. ožujka, više od 200.000 ljudi ušlo je u Siriju preko tri službena prijelaza", rekla je Aser al-Madaien, privremena predstavnica UNHCR-a u Siriji na videokonferenciji iz Damaska.
"Te brojeve dale su vlasti, a potvrdili su naši kolege na terenu", dodala je, pojasnivši da su "velika većina" tih ljudi, odnosno "gotovo 180.000 Sirijci, posebno sirijski izbjeglice koji su pobjegli iz Sirije i našli utočište u Libanonu i koji su danas primorani ponovno bježati".
"Više od 28.000 Libanonaca također je prešlo sirijsku granicu. Većina bježi od intenzivnog izraelskog bombardiranja. Dolaze iscrpljeni, traumatizirani i s malo stvari", dodala je dužnosnica UNHCR-a.
Proiranski Hezbolah uvukao je Libanon u regionalni rat 2. ožujka, pokrenuvši napad na Izrael kao odmazdu za izraelsko-američke napade u kojima je ubijen iranski vrhovni vođa Ali Hamenei, pojašnjava agencija France presse.
Libanon je primio više od milijun sirijskih izbjeglica koji su pobjegli iz svoje zemlje tijekom građanskog rata izazvanog represijom narodnog ustanka protiv režima Bašara al-Asada 2011. godine.
Više od pola milijuna tih izbjeglica vratilo se u Siriju od Asadovog pada krajem 2024. godine.
UNHCR je rekao da bi broj ljudi koji bježe iz Libanona u Siriju mogao doseći 300.000 do 350.000 ljudi, što će uvelike ovisiti o daljnjem razvoju događaja.
