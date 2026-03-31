FOTO, VIDEO / Trump poslao poruku europskim zemljama: Skupite malo hrabrosti, idite po svoju naftu!

Američki predsjednik Donald Trump je pozvao zemlje koje nisu pomogle u američko-izraelskim napadima na Iran da kupe američku naftu i odu u Hormuški tjesnac i "jednostavno ga UZMU".

Trump je izdvojio Veliku Britaniju i Francusku kao nekorisne u jednomjesečnom ratu koji je uzdrmao globalna tržišta, podigao cijene energije i doveo do toga da je Iran učinkovito zatvorio promet tankerima za naftu kroz tjesnac.

"Sve te zemlje koje ne mogu nabaviti mlazno gorivo zbog Hormuškog tjesnaca, poput Ujedinjenog Kraljevstva, koje je odbilo sudjelovati u obezglavljivanju Irana, imam prijedlog za vas: Broj 1, kupujte od SAD-a, imamo ga dovoljno, i Broj 2, skupite malo odgođene hrabrosti, idite do tjesnaca i jednostavno ga UZMITE", rekao je Trump u objavi na Truth Social.

"Morat ćete početi učiti kako se boriti za sebe, SAD više neće biti tu da vam pomogne, baš kao što ni vi niste bili tu za nas."

"Teški dio je gotov. Idite po svoju naftu!"

Također je kritizirao Francusku jer nije dopustila da zrakoplovi s vojnim zalihama za Izrael prelete preko njezina teritorija.