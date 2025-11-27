Penava o uhićenju Mikulića: DORH ne postupa bezveze, koalicija nije ugrožena

Trenutno, dodao je, parlamentarna većina nije uhićena. "Ne znam detalje slučaja, nadam se dobiti više informacija večeras, razgovarat ćemo, ali ne vidim za sad kut koji bi doveo u opasnost koaliciju ili ugrozio Vladu. Ovaj kut koji oporba zaziva je legitiman, ali nemojmo zaboraviti da su, uz sve te okolnosti koje nam se ne sviđaju, ipak izbori ti koji su relevantni. Zna se kome pripada većina i mislim da ona u ovom trenutku nije upitna", poručio je predsjednik DP-a.