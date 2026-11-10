"U tu je svrhu okrivljenik, znajući da ta osoba nije izvršila rad za opće dobro, sačinio i potpisao dopis vijeća tog mjesnog odbora u kojem je neistinito naveo da je ta osoba izvršila rad za opće dobro te ga dostavio nadležnom sudu. Kao nagradu za opisano postupanje, okrivljenik je od navedene osobe uzeo 200 eura", navode u priopćenju.