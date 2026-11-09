Davor Javorovic/PIXSELL/Ilustracija

Zbog sumnje u korupciju u ponedjeljak je u Kutini uhićena jedna osoba, izvijestio je Uskok, navodeći da su u tijeku i tzv. hitne dokazne radnje poput pretresa.

Podijeli

Oglas

Uskok je poslijepodne izvijestio da uhićenje i hitne dokazne radnje, po njihovu nalogu provodi Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK)

"Navedene radnje provode se na području Kutine u odnosu na osobu za koju se osnovano sumnja da je počinila koruptivna kaznena djela", priopćio je Uskok.

Dodaju da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u ovom slučaju, odnosno hoće li protiv osumnjičenog pokrenuti istragu i zatražiti istražni zatvor, o čemu će obavijestiti javnost.

Kako neslužbeno doznaje Ana Raić za Index, uhićen je Dražen Kinderman, član Gradskog vijeća Kutine i predsjednik Vijeća mjesnog odbora Repušnica.

Kinderman je, prema neslužbenim informacijama, od osobe osuđene na rad za opće dobro tražio 200 eura kako bi joj omogućio da izbjegne izvršenje kazne.

Osuđenik je potom, u dogovoru s policijom, pristao surađivati s istražiteljima te je kao njihov pouzdanik Kindermanu predao traženih 200 eura. Kinderman je uhićen u trenutku primopredaje novca.

Već mu se sudi u drugom korupcijskom predmetu

Kindermanu se već sudi u drugom korupcijskom predmetu, u kojem je prvooptuženi kutinski gradonačelnik Zlatko Babić.