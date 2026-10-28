RASPISAN NATJEČAJ
Velika promjena na jednom od najvećih zagrebačkih groblja: Evo što se planira
Grad Zagreb raspisao je natječaj za radove procijenjene na 7,75 milijuna eura bez PDV-a za gradnju 1.443 nova grobna mjesta za urne, ukupnog kapaciteta za 5.772 pokojnika, na groblju Miroševac
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Najveći dio novih mjesta bit će ugrađen u novi kolumbarijski zid, koji će se protezati više od kilometra duž ruba groblja. Projekt predviđa 1.353 zidne niše i još 90 podnih grobnica za urne. Svako od tih mjesta projektirano je za smještaj četiri urne, pa ukupni kapacitet novog dijela groblja doseže 5.772 urne, prenosi tportal.
11 mjeseci za radove
Radovi obuhvaćaju kilometarski ogradni i kolumbarijski zid, novu portirnicu sa sanitarnim čvorom, rekonstrukciju postojećih i gradnju novih staza te veliko krajobrazno uređenje. Predviđeni rok za radove je 11 mjeseci od potpisivanja ugovora s odabranim izvođačem.
Prema projektu Ateliera Hržić, zid će stvarati vizualnu i zvučnu barijeru između groblja i okolnog naselja, a kolumbarijski dio zamišljen je kao niz manjih otvorenih prostora sa zelenilom i stablima, kako se ne bi dobio dojam jednoga neprekinutog zida s nišama.
Cijeli projekt obuhvaća oko 14.750 četvornih metara. Uz spomenuto, uređivat će se i nove pješačke i asfaltirane staze, zelene površine i odmorišta, dok će se uz glavni ulaz izgraditi nova portirnica sa sanitarnim čvorom za posjetitelje, površine oko 85,7 četvornih metara.
Projekt predviđa sadnju ukupno 192 nova stabla, od čega 114 bjelogoričnih i 78 crnogoričnih. Zbog gradnje će se ukloniti sedam postojećih stabala, a plan je nadomjestiti ih novom vegetacijom unutar obuhvata.
Predviđeno je oko 4.822 četvorna metra novih hortikulturnih površina, uz zelene otoke unutar novih grobnih polja. Postavit će se i 30 klupa, 13 koševa za otpad, 13 česmi i tri informativne ploče.
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