Velika promjena na jednom od najvećih zagrebačkih groblja: Evo što se planira

Najveći dio novih mjesta bit će ugrađen u novi kolumbarijski zid, koji će se protezati više od kilometra duž ruba groblja. Projekt predviđa 1.353 zidne niše i još 90 podnih grobnica za urne. Svako od tih mjesta projektirano je za smještaj četiri urne, pa ukupni kapacitet novog dijela groblja doseže 5.772 urne, prenosi tportal.