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NEOBIČAN PRIZOR

VIDEO / Konji usred noći lutali grobljem kod Otočca, penjali se i na spomenike pokojnika

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N1info
|
17. ruj. 2026. 16:52
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groblje konji
Screenshot: Facebook/Lika Club

Neobičan prizor zabilježen je tijekom noći na groblju u Starom Selu kod Otočca, gdje je nekoliko konja lutalo među grobovima i kretalo se između spomenika.

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Portal Lika Club u posjedu je videozapisa na kojem se vidi nekoliko konja kako hodaju i trče grobljem, prolazeći između spomenika, a neki se pritom penju i na spomenike pokojnika.

Lika Club provjerio je informaciju kod direktora komunalnog poduzeća Gacka d.o.o. Slavena Prpića, koji je potvrdio da do sada nisu zaprimili prijavu o pojavi konja na groblju u Starom Selu kod Otočca.

Prpić je izrazio negodovanje zbog postupanja vlasnika konja te najavio da će slučaj prijaviti policiji, odnosno podnijeti prijavu protiv zasad nepoznatog vlasnika konja.

Teme
konji na groblju konji otočac otočac staro selo

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