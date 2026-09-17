NEOBIČAN PRIZOR
VIDEO / Konji usred noći lutali grobljem kod Otočca, penjali se i na spomenike pokojnika
Neobičan prizor zabilježen je tijekom noći na groblju u Starom Selu kod Otočca, gdje je nekoliko konja lutalo među grobovima i kretalo se između spomenika.
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Portal Lika Club u posjedu je videozapisa na kojem se vidi nekoliko konja kako hodaju i trče grobljem, prolazeći između spomenika, a neki se pritom penju i na spomenike pokojnika.
Lika Club provjerio je informaciju kod direktora komunalnog poduzeća Gacka d.o.o. Slavena Prpića, koji je potvrdio da do sada nisu zaprimili prijavu o pojavi konja na groblju u Starom Selu kod Otočca.
Prpić je izrazio negodovanje zbog postupanja vlasnika konja te najavio da će slučaj prijaviti policiji, odnosno podnijeti prijavu protiv zasad nepoznatog vlasnika konja.
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