Ružić otkrio kada će studentski rad ući u mirovinski staž

''Zakonske izmjene stupit će na snagu do ljetne turističke sezone 2027., kada studenti najviše rade. Ići unazad nažalost ne možemo, ne bi bilo pravedno niti pravno provedivo prema konzultacijama koje smo proveli. Ne znamo gdje bi onda stali'', rekao je ministar Alen Ružić na pitanje HDZ-ova zastupnika Maksimilijana Šimraka hoće li se studentski rad priznati onima koji su radili prije najavljenih zakonskih izmjena.