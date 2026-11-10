zakonske izmjene
Ružić otkrio kada će studentski rad ući u mirovinski staž
Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić rekao je u utorak da će do iduće ljetne sezone na snagu stupiti zakonske izmjene prema kojima će rad tijekom studija ući u mirovinski staž, no obuhvatit će samo trenutne studente.
''Zakonske izmjene stupit će na snagu do ljetne turističke sezone 2027., kada studenti najviše rade. Ići unazad nažalost ne možemo, ne bi bilo pravedno niti pravno provedivo prema konzultacijama koje smo proveli. Ne znamo gdje bi onda stali'', rekao je ministar Alen Ružić na pitanje HDZ-ova zastupnika Maksimilijana Šimraka hoće li se studentski rad priznati onima koji su radili prije najavljenih zakonskih izmjena.
Studenti će za svakih tisuću sati rada dobiti dodatnih šest mjeseci mirovinskog staža, a priznat će im se najviše četiri tisuće sati. Toliko prosječno studenti rade tijekom studija, dodao je ministar.
''Naš prijedlog ne utječe na stjecanje uvjeta za umirovljenje, već samo na povećanje izračuna mirovina'', pojasnio je Ružić.
U odgovoru na pitanje HSS-ova Darka Vuletića, najavio je da ubrzo ide novi javni poziv za projekt ''Zaželi'', kako bi se nastavila usluga pomoći u kući namijenjena starim i nemoćnim osobama i osobama s invaliditetom.
''Bit će nekih korekcija, primjerice u omjeru između korisnika i pružatelja, kao i promjena u odnosu na jedinični mjesečni trošak, gdje će biti povećanje s 1112 eura na nešto preko 1500 eura'', kazao je.
Zastupnik SDP-a Marko Krička upozorio je na gubitak u Hrvatskim šumama od 13 milijuna eura u prvih devet mjeseci ove godine. Premijera Plenkovića pitao je zašto je Vlada predložila da na čelu te državne firme ostane ista uprava.
''Svjedočili smo da su se promjene u Vladi ili određenim upravama dogodile tak nakon neke katastrofe ili uhićenja. Nadam se da se to neće ponoviti'', rekao je.
Predsjednik Vlade odgovorio je da će zatražiti izvještaj od resornog ministra Davida Vlajčića.
''U svakom slučaju, Hrvatske šume su bitna i važna kompanija, osobito u kontinentalnom dijelu Hrvatske. U slučaju da imaju nekih financijskih poteškoća, pomoći ćemo im. No, ne vidim da je njihova likvidnost ugrožena'', poručio je Plenković.
Sabinu Glasovac iz SDP-a zanimalo je kako je moguće da je u pojedinim mjestima i dalje rade domovi za starije osobe, unatoč zabrani Državnog inspektorata.
''Vi starije ljude prepuštate domovima koji nastavljaju zarađivati na starim, nemoćnim te često polupokretnim i nepokretnim osobama. Kada ćete početi poštivati zakone?'', upitala je Glasovac.
''Ukoliko su nadležni inspektori utvrdili da trebaju prestati s radom, te odluke treba poštivati. To ćemo provjeriti'', kazao je Plenković.
Potom je naveo niz poteza kojima je unaprijeđen standard starijih osoba i umirovljenika, kao što su povećanje mirovina i ukidanje poreza na dohodak na mirovine koje su do sad bile unutar poreznih škara, što stupa na snagu od Nove godine.
''Pokrenuli smo najveći ciklus ulaganja u domove za starije. Sufinancirali smo s 154 milijuna eura izgradnju 18 domova, više od pola ih je dovršeno i otvoreno, ostali uskoro slijede'', naglasio je.
O standardu umirovljenika, ustvrdila je Glasovac, dovoljno govori to što ih 40 posto živi u riziku od siromaštva. ''Svakog mjeseca biraju hoće li platiti režiju, hranu ili lijekove'', poručila je.
Mostov Božo Petrov govorio je o ribarima u Istri koji umjesto 20 dana mjesečno, u lov mogu samo pet dana. S druge strane, tunolovci dobivaju dozvolu da od svibnja do rujna love u Jadranskom moru i ostatku Mediterana.
''Ali tunolovci na Mediteranu ne love ribu, nego je kupuju od Talijana i onda ju prodaju za četiri puta veću cijenu u Hrvatskoj'', ističe Petrov.
Plenković odgovara da će i o ovom pitanju zatražiti podatke ministra poljoprivrede, ribarstva i šumarstva kako bi se ''vidjelo je ova konstrukcija istina ili ne''.
''Da se vaša obitelj generacijama bavi izlovom ribe i da 30 godina gleda kako vas netko sustavno uništava, kako bi vi primili ovakvu reakciju predsjednika Vlade kakva je bila vaša?'', pitao ga je zastupnik Mosta.
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