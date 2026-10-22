u Puli
Vlajčić na Veterinarskim danima: Pred strukom su veliki izazovi
Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić u četvrtak je otvorio znanstveno - stručni skup "Veterinarski dani 2026" u Puli te naglasio da su u vremenu brojnih zaraznih bolesti kod životinja pred veterinarskom strukom veliki izazovi.
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Stoga je, naglasio je, veterinarska struka važan dio nacionalne sigurnosti, a Istra posebno mjesto za ovu poruku kao regija snažnog turizma i prepoznatljivih prehrambenih proizvoda kao potvrda koliko su sigurnost hrane i zdravlje životinja važni za stanovnike, proizvođače i milijune posjetitelja.
Imamo izazova i s popunjavanjem veterinarskih ambulanti, nedostaju nam kvalitetni ljudi i zato je važno razgovarati o očuvanju 'velike prakse' - s fakultetom razvijamo priču o stipendijama pa vjerujem da će interes s godinama biti veći, kazao je.
Naglasio je da se godišnje u zdravlje životinja ulaže 42 milijuna eura kako bi se privuklo veterinare i kako bi stočari imali kvalitetnu uslugu za svoje blago.
Predsjednica saborskog Odbora za poljoprivredu Marijana Petir rekla je da je ulaganje u veterinarstvo ulaganje u zdravlje, sigurnost i budućnost Hrvatske.
"Sigurnost hrane započinje u proizvodnji na gospodarstvu, nastavlja se u preradi i završava na našim stolovima", kazala je. No, dodala je, bolesti životinja ne poznaju granice gospodarstava i zato je svako ulaganje u veterinarstvo istodobno ulaganje u nacionalnu sigurnost i otpornost.
"To je posebno važno u vremenu kada sve više govorimo o strateškoj autonomiji i prehrambenoj suverenosti, jer nema prehrambene suverenosti bez domaće proizvodnje hrane, nema održive stočarske proizvodnje bez zdravih životinja, a nema zdravih životinja bez znanja, predanosti i snažne veterinarske službe", naglasila je Petir
Za to su, kaže, ključni prevencija, rana dijagnostika, biosigurnost, pravodobna razmjena informacija i suradnja veterinara, proizvođača i nadležnih institucija.
"Mjere moraju biti stručno utemeljene, razmjerne stvarnom epidemiološkom riziku, a proizvođačima koji zbog njih trpe štete treba osigurati pravednu i pravodobnu naknadu. Snažna veterinarska služba i znanost koja je podupire najbolji su oslonac našim proizvođačima u zaštiti zdravlja životinja i očuvanju proizvodnje hrane", zaključila je Petir.
U ime Istarske županije, pročelnik Odjela za poljoprivredu Ezio Pinzan naglasio je također da je snažna veterinarska struka temelj sigurnosti, kvalitetne poljoprivrede i zdravog društva te dodao da je ona u Istri ujedno i važan oslonac očuvanju tradicije, autohtonim pasmina i vrijednosti koje Istra želi prenijeti budućim generacijama.
Trodnevni skup "Sigurna hrana nije slučajnost" otvorit će ključna pitanja o sigurnosti hrane, zdravlju građana i budućnosti veterinarske struke u Hrvatskoj, a na njemu sudjeluje 366 predstavnika veterinarske struke
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