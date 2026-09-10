I u susjedstvu potvrđen virus Zapadnog Nila kod vrana

Riječ je o zoonozi, odnosno bolesti koja se sa životinje prenosi na ljude. To se u pravilu događa ugrizom zaraženog komarca. Prema slovenskom Nacionalnom institutu za javno zdravlje, većina zaraženih osoba ne pokazuje znakove bolesti ili ima simptome nalik gripi poput vrućice, glavobolje, bolova u mišićima i umora.