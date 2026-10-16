TRAŽE I ZUBARE I VETERINARE
Dobra prilika: MORH raspisao natječaj za prijam deset doktora za časnike Oružanih snaga
Ministarstvo obrane raspisalo je u petak javni natječaj za prijam deset kandidata za časnike Oružanih snaga, među kojima je osam doktora medicine ili specijalista, jedan doktor veterinarske i jedan doktor dentalne medicine.
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Za kandidate s diplomom doktora medicine nema dobnog ograničenja, izvijestili su iz Ministarstva.
Osam doktora medicine ili specijalista grana medicine službu će obavljati na području cijele Hrvatske, doktor veterinarske medicine u Kninu, a doktor dentalne medicine u Vinkovcima.
Koji su uvjeti?
Prema uvjetima natječaja, kandidati za mjesta doktora veterinarske i dentalne medicine do kraja 2026. ne smiju imati više od 30 godina.
Svi kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u Oružane snage propisane Zakonom o službi u Oružanim snagama te uz prijavu priložiti životopis, ovjerenu presliku diplome, potvrdu o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, dokaz o hrvatskom državljanstvu, rodni list i dokaz da se protiv njih ne vodi kazneni postupak.
Rok za prijavu je 14 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, a prijave se šalju poštom ili predaju neposredno Središnjici za upravljanje osobljem Glavnog stožera Oružanih snaga u Zagrebu.
Koje činove će imati?
Kandidati će proći poseban odabirni postupak, a oni koji nisu završili dragovoljno ili temeljno vojno osposobljavanje bit će prethodno upućeni na temeljno vojno osposobljavanje.
Odabrani kandidati potom idu na temeljnu časničku izobrazbu, nakon koje će biti primljeni u djelatnu vojnu službu i raspoređeni na časničke dužnosti.
Nakon temeljne časničke izobrazbe dobit će čin poručnika, dok će doktori medicine dobiti čin natporučnika, a specijalisti grana medicine čin bojnika, navodi Ministarstvo obrane.
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