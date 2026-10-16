Dobra prilika: MORH raspisao natječaj za prijam deset doktora za časnike Oružanih snaga

Svi kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u Oružane snage propisane Zakonom o službi u Oružanim snagama te uz prijavu priložiti životopis, ovjerenu presliku diplome, potvrdu o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, dokaz o hrvatskom državljanstvu, rodni list i dokaz da se protiv njih ne vodi kazneni postupak.