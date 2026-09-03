Vlajčić na putovanja nosi lički krumpir: "Nikola Tesla se othranio na njima"

"Moja uloga kao ministra poljoprivrede je da zaštitim poljoprivredne proizvođače s područja Like. Bio sam s njima u Gospiću, ozbiljno su zabrinuti. Tamo imamo ljude koji proizvode vrhunske i kvalitetne proizvode s kojima smo svi ponosni i onda neke paušalne tvrdnje, bez prethodno dokazanih istraživanja, dovode ljudske egzistencije u pitanje", upozorio je.