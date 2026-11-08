IZJAVA ZA CNN
Trump otkrio što bi moglo spriječiti nove napade na Iran: "Ovisi o jednom uvjetu"
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u nedjelju da je vrlo malo vjerojatno da će narediti nove napade na Iran sve dok pregovori o okončanju sukoba budu napredovali, izvijestio je CNN.
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"Ovisi o tome hoće li potpisati vrlo čvrst sporazum", rekao je Trump u telefonskom razgovoru za CNN. "Odgovor je da je vrlo malo vjerojatno da će to biti potrebno."
CNN nije precizirao koje je točno pitanje postavio Trumpu, koji je također izjavio da su Sjedinjene Države identificirale potencijalne infrastrukturne ciljeve. Među njima je i 38 mostova "koje možemo srušiti doslovno u sat vremena", rekao je.
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