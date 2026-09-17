Kako se Trumpova "kratka operacija" u Iranu pretvorila u još jedan vječni rat

Politolozi već dugo sumnjaju u sposobnost američkog ekonomskog pritiska i sankcija da oblikuju političke ishode, osobito kada država koja je njihova meta nema mnogo razloga vjerovati da će te mjere biti ukinute u zamjenu za poželjno ponašanje. Istraživači poput Davida Siegela otvoreno priznaju da sankcije „ne djeluju“, dok su isto priznali i američki dužnosnici poput Janet Yellen, koja je istaknula da su sankcije Iranu izazvale „stvarnu gospodarsku krizu“, ali da su politički rezultati bili „mnogo slabiji nego što bismo u idealnom slučaju željeli“.