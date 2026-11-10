objavio financial times
Netynahu u panici? "Svaki dan zove Trumpa i nagovara ga da napadne Iran"
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu navodno svakodnevno telefonski kontaktira američkog predsjednika Donalda Trumpa i pokušava ga uvjeriti da ponovno pokrene vojne operacije protiv Irana. Istodobno, čelnici arapskih država i Turske nastoje spriječiti novu eskalaciju sukoba, piše Financial Times pozivajući se na izvore upoznate s razgovorima.
"Netanyahu ga zove svaki dan. Oni koji ne žele rat, kako unutar Bijele kuće tako i izvan nje, pokušavaju se tome suprotstaviti", rekao je jedan od izvora za britanski list.
Prema pisanju FT-a, Netanyahu se zalaže za nove zajedničke američko-izraelske napade koji bi mogli dovesti do pada iranskog režima. Iako je nakon neizvjesnih izbora u Izraelu i dalje na premijerskoj dužnosti u tehničkom mandatu, njegova želja za nastavkom vojnih operacija navodno nije upitna.
Drugi izvor upoznat s prilikama u Izraelu, međutim, tvrdi da zasad nema intenzivnog pritiska na Trumpa kako bi ga se privoljelo na novu vojnu akciju. Bijela kuća nije željela komentirati te navode.
Arapski čelnici upozoravaju na opasnost nove eskalacije
Netanyahuovi navodni pokušaji zabrinuli su čelnike arapskih i muslimanskih zemalja. Posljednjih dana Trumpa su kontaktirali saudijski prijestolonasljednik Mohammed bin Salman, predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohamed bin Zayed al-Nahyan, katarski emir Tamim bin Hamad Al Thani te turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan.
Svi su ga, prema izvorima Financial Timesa, pozvali da diplomaciji pruži više vremena i odustane od novih napada.
U regiji postoji strah da bi Trump mogao narediti nastavak bombardiranja nakon slabijih izbornih rezultata Republikanske stranke na međuizborima prošlog tjedna. Arapski čelnici upozoravaju da bi nova vojna eskalacija dodatno destabilizirala regiju i izazvala snažan iranski odgovor, koji bi mogao pogoditi i njihove zemlje.
"Regionalni čelnici poručuju mu da ne zaoštrava situaciju i da prednost da pregovorima", rekao je jedan od izvora.
Iran je u međuvremenu zaprijetio da bi u slučaju novih napada mogao gađati podmorske komunikacijske kabele u Hormuškom tjesnacu i podatkovne centre u regiji. Takav potez mogao bi proširiti posljedice sukoba daleko izvan Bliskog istoka.
Trump tvrdi da je novi napad zasad malo vjerojatan
Trump se u ponedjeljak sastao s katarskim premijerom šeikom Mohammedom bin Abdulrahmanom Al Thanijem, nakon čega je na društvenoj mreži Truth Social objavio da vidi pozitivan pomak prema okončanju sukoba.
Prema njegovim riječima, Katar, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Bahrein i Kuvajt zagovaraju zadržavanje postojećeg stanja, uključujući nastavak pomorske blokade Irana. Trump je poručio da su Sjedinjene Države spremne djelovati, ali da se vojna akcija u ovom trenutku čini malo vjerojatnom.
U međuvremenu, posrednici pokušavaju dogovoriti privremeni sporazum kojim bi Iran ponovno otvorio Hormuški tjesnac za pomorski promet, a Washington zauzvrat ukinuo blokadu iranskih luka, omogućio izvoz iranske nafte i odobrio pristup dijelu zamrznute iranske imovine.
Ipak, pregovore otežavaju nesuglasice oko redoslijeda provedbe dogovorenih mjera, ali i sudbine približno 440 kilograma visokoobogaćenog uranija. Washington zahtijeva da Iran taj materijal iznese iz zemlje, no Teheran na to ne pristaje.
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