Pet krucijalnih promjena američke vanjske politike nakon demokratske pobjede

Preuzimanjem kontrole nad oba doma Kongresa u siječnju demokrati će moći odlučivati o tome o kojim će se prijedlozima glasati i kada. To bi im moglo omogućiti odobravanje nove pomoći Ukrajini, za što bi vjerojatno dobili potrebnu dvotrećinsku većinu kojom bi mogli nadjačati Trumpov predsjednički veto. Demokratski suradnici istaknuli su da je pomoć Kijevu jedan od prioriteta.