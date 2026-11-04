međuizbori 2026.
Pet krucijalnih promjena američke vanjske politike nakon demokratske pobjede
Demokrati su na izborima za Kongres održanima u utorak osvojili kontrolu nad Senatom i Zastupničkim domom, čime su nakon dvije godine republikanske vlasti dobili važan udio u političkoj moći u Washingtonu.
Tijekom predizborne kampanje demokrati su tvrdili da su republikanci prepustili administraciji predsjednika Donalda Trumpa ustavne ovlasti Kongresa u pogledu objave rata i državne potrošnje. Sada se očekuje da će nastojati ograničiti te ovlasti.
U nastavku su neki od načina na koje bi Kongres pod demokratskom kontrolom mogao ograničiti Trumpovu vanjsku politiku.
Ograničavanje rata s Iranom
Trump nije zatražio odobrenje Kongresa prije nego što je 28. veljače, zajedno s Izraelom, pokrenuo rat protiv Irana. Demokrati su više puta glasali za prekid sukoba, osim ako predsjednik ne zatraži odobrenje Kongresa.
Jedna od tih rezolucija dobila je potporu oba doma Kongresa, uz podršku nekolicine republikanaca, no Trumpova administracija nije je prihvatila.
S novim utjecajem u Kongresu demokrati bi mogli smanjiti izdvajanja za obranu ili blokirati imenovanja na dužnosti kako bi izvršili pritisak na Trumpa da zatraži odobrenje Kongresa za nastavak rata.
Također bi mogli zahtijevati od dužnosnika administracije da zastupnike i javnost redovito izvješćuju o svojim planovima, među ostalim i na javnim saslušanjima.
Nova potpora Ukrajini
Trump je uglavnom obustavio izravnu financijsku i vojnu pomoć Ukrajini, koja se bori protiv ruske invazije, unatoč širokoj potpori američkoj pomoći među demokratskim i republikanskim zastupnicima.
Nedavno je izazvao nezadovoljstvo među članovima Kongresa, uključujući brojne republikance, ukidanjem sankcija na ruski dizel i izuzećem ruskog energetskog sektora od sankcija, samo nekoliko tjedana nakon što je sam potpisao njihovo uvođenje.
Preuzimanjem kontrole nad oba doma Kongresa u siječnju demokrati će moći odlučivati o tome o kojim će se prijedlozima glasati i kada. To bi im moglo omogućiti odobravanje nove pomoći Ukrajini, za što bi vjerojatno dobili potrebnu dvotrećinsku većinu kojom bi mogli nadjačati Trumpov predsjednički veto. Demokratski suradnici istaknuli su da je pomoć Kijevu jedan od prioriteta.
Demokrati bi mogli osporiti i druge Trumpove poteze. Primjerice, demokratski zastupnik Gregory Meeks iz New Yorka, koji bi trebao preuzeti čelno mjesto u Odboru Zastupničkog doma za vanjske poslove, predložio je dvostranački zakon kojim bi se blokirao Trumpov plan o ponovnom uključivanju ruskog dizela na svjetsko tržište.
Iako konačan omjer snaga u Kongresu još nije utvrđen, potpora Ukrajini dosad je bila snažna i među demokratima i među brojnim republikancima iz Trumpove stranke. Zbog toga bi Kongres mogao prikupiti dovoljno glasova za nadjačavanje Trumpova veta.
Ukidanje vojne pomoći Izraelu
Potpora Izraelu među demokratima znatno je pala zbog izraelskog vođenja rata u Gazi, u kojemu su ubijeni deseci tisuća palestinskih civila. Čimbenici su i kontinuirano nasilje na okupiranoj Zapadnoj obali te blisko savezništvo izraelskog premijera Benjamina Netanyahua s republikancima.
Demokrati bi mogli ograničiti ili ukinuti vojnu pomoć Izraelu, koja uključuje osnovnih 3,8 milijardi dolara godišnje, uz dodatne milijarde dolara od napada Hamasa 7. listopada 2023., nakon kojih je Izrael pokrenuo razorne napade na Gazu.
Gotovo polovica demokratskih zastupnika u Zastupničkom domu ovoga je ljeta glasala za obustavu pomoći Izraelu. Neki od onih koji su se usprotivili toj inicijativi, poput Meeksa, ipak su podržali ograničavanje isporuke oružja Izraelu, primjerice teških bombi.
Ograničavanje vojne potrošnje i obnova inozemne pomoći
Demokrati su mnogo skloniji ograničavanju vojne potrošnje od Trumpovih republikanaca. Trump je ove godine zatražio dosad nezabilježeno povećanje vojnog proračuna od 67 posto, na 1,5 milijardi dolara, no demokrati su to blokirali u Senatu, navodeći kao razloge njegovo odbijanje da se savjetuje s Kongresom o ratu s Iranom i velika smanjenja izdvajanja za socijalne programe.
Trump je također uskratio ili otkazao milijarde dolara inozemne pomoći koju je odobrio Kongres. Mnogi demokrati nezadovoljni su tim rezovima i najavljuju da će pokušati obnoviti financiranje. I u prošlosti, uključujući tijekom Trumpova prvog predsjedničkog mandata, demokrati i republikanci snažno su podupirali inozemnu pomoć.
Pojačan nadzor nad politikom prema Latinskoj Americi
Trump je bio znatno agresivniji prema zemljama zapadne hemisfere od svojih prethodnika, uključujući vojnu operaciju kojom je svrgnut venezuelski predsjednik i više od godinu dana smrtonosnih napada na plovila uz obalu te zemlje.
Uveo je i sankcije s ciljem slabljenja komunističke vlasti na Kubi, uz prijetnje vojnom intervencijom kako bi se potaknula promjena vlasti. Američka administracija također je nastojala utjecati na izbore u Hondurasu, Argentini, Kolumbiji i Brazilu.
Neki demokrati zatražili su istrage i saslušanja o Trumpovim potezima u Venezueli. Drugi su osudili, kako ih nazivaju, okrutne sankcije kojima se kažnjavaju kubanski civili te zatražili prekid američkog upletanja u izbore u drugim državama.
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