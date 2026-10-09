Kolar odgovorio na prozivke: "Ministrica Vučković laže. Je li to dovoljno jasno?”

Na dvije lokacije u Poznanovcu u općini Bedekovčina ukupno je 13.000 tona neopasnog i opasnog otpada, a portal 24sata objavio je u četvrtak kako je inspekcija zaštite okoliša još 31. svibnja 2022. zatražila od županije ukidanje dozvole jednoj od dviju tvrtki koje su ilegalno ostavile otpad u Poznanovcu, no barem do 8. studenog 2023. dozvola nije ukinuta.