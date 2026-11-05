"NE MORATE IMATI SIMPTOME"
Zabrinjavajuće brojke: Pola milijuna ljudi ima ovu bolest, mnogi je nisu ni svjesni
Oko pola milijuna ljudi u Hrvatskoj ima šećernu bolest, od kojih oko 28 posto oboljelih ni ne zna da je imaju, upozoreno je u četvrtak na javnozdravstvenoj akciji „Prvi korak bez čekanja” ispred Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac.
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Akcija se održava u sklopu Dana Vuka Vrhovca 2026., u povodu 123. obljetnice njegova rođenja i Svjetskog dana šećerne bolesti, koja se obilježava 14. studenoga, čija je tema za 2026. i 2027. godinu „Rano djelovanje kod šećerne bolesti”.
Više od pola milijuna ljudi ima dijabetes
Zrinka Mach, predsjednica Hrvatskog društva za kronične bolesti, istaknula je da Hrvatska ima nešto više od 400.000 osoba koje u registru imaju dijagnosticiranu šećernu bolest, a s onima kojima nije dijagnosticirana, ukupan broj prelazi 500.000 osoba.
Specifičnost ove javnozdravstvene akcije, objašnjava Mach, jest da građani mogu provjeriti razinu šećera u krvi i druge zdravstvene pokazatelje, a oni kod kojih se utvrde povišene vrijednosti glukoze mogu se uputiti na daljnje preglede.
"To je specifičnost ove javno-zdravstvene akcije, za razliku od drugih, gdje mi kažemo da osobe koje ovdje dođu, utvrdi im se šećer u krvi i odlaze s rješenjima, ne s problema", kazala je.
Osvrnula se na Vuka Vrhovca ocijenivši ga vizionarom koji je još 1930-ih i 1940-ih godina prepoznao važnost uključivanja osoba sa šećernom bolešću u zdravstvenu skrb. Dodala je kako je u Hrvatskoj pomalo zanemaren.
Simptomi se mogu pojaviti tek nakon godina povišenog šećera
Dario Rahelić, predstojnik Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac, kazao je da oko 12 posto hrvatske populacije ima šećernu bolest, dok još najmanje 300.000 ljudi ne zna da boluje od te bolesti. Upravo je to, istaknuo je, jedan od razloga organiziranja javnozdravstvenih akcija.
Dodao je kako većina ljudi smatra da, ako ne osjećaju učestalu žeđ, ne mokre učestalo i ne gube na tjelesnoj masi, nemaju dijabetes. Međutim, objasnio je da se navedeni simptomi obično javljaju tek kada koncentracija glukoze u plazmi prijeđe 10 ili 11 mmol/L, čemu prethode godine tijekom kojih su vrijednosti glukoze u krvi blago povišene.
"To je ono zbog čega radimo ovakve javno-zdravstvene akcije, da pokušamo podići svijest ljudi da ne moraju imati simptome, a mogu imati šećernu bolest", zaključio je Rahelić.
Pozvao je i zdrave osobe da se odazovu takvim akcijama ili redovito kontroliraju razinu glukoze u krvi kako bi se bolest mogla pravodobno otkriti i početi liječiti.
Govoreći o Vuku Vrhovcu, Rahelić ga je nazvao vizionarom svoga vremena koji je život posvetio razvoju dijabetologije te je u Zagrebu otvorio prvu tvornicu inzulina. Dodao je da će se 13. studenoga obilježiti 123. obljetnica njegova rođenja.
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