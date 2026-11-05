Dodao je kako većina ljudi smatra da, ako ne osjećaju učestalu žeđ, ne mokre učestalo i ne gube na tjelesnoj masi, nemaju dijabetes. Međutim, objasnio je da se navedeni simptomi obično javljaju tek kada koncentracija glukoze u plazmi prijeđe 10 ili 11 mmol/L, čemu prethode godine tijekom kojih su vrijednosti glukoze u krvi blago povišene.