POTREBNO PRONAĆI ZAMJENSKI

Važna obavijest za dijabetičare: Ovaj lijek više neće biti dostupan na hrvatskom tržištu

N1 Info
27. svi. 2026. 19:51
Levemir
NaInzulinu

Prema podacima Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), inzulin Levemir proizvođača Novo Nordisk od 1. rujna 2026. više neće biti dostupan na hrvatskom tržištu.

Riječ je o bazalnom inzulinu koji se godinama koristi u terapiji osoba sa šećernom bolešću, uključujući djecu i odrasle s dijabetesom tipa 1 i tipa 2.

Portal NaInzulinu.com upozorio je osobe koje koriste Levemir da ne prekidaju terapiju i ne mijenjaju lijek samoinicijativno, nego da se na vrijeme konzultiraju sa svojim dijabetologom o mogućim zamjenskim terapijama i planu prelaska na drugi bazalni inzulin.

Naglašavaju kako svaka promjena bazalnog inzulina zahtijeva individualnu prilagodbu terapije i dodatni oprez, osobito kod osjetljivijih skupina pacijenata.

Upozoravaju i na širi problem dostupnosti lijekova, uključujući inzuline, u Hrvatskoj i svijetu te smatraju da bi preostali inzulini trebali ostati u potpunosti dostupni svim osobama s dijabetesom bez dodatnih troškova za pacijente.

"Riječ je o lijeku o kojem izravno ovisi život pacijenata, a ne o terapiji koja smije postati financijski teret za oboljele", poručili su s portala NaInzulinu.com.

