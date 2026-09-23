Velika promjena za dijabetičare: Moderna terapija prvi put bez doplate

"Pozdravljamo svaku odluku koja osobama sa šećernom bolešću tipa 2 (ŠBT2) omogućuje veću dostupnost suvremene terapije. SGLT2 inhibitori danas imaju važno mjesto u liječenju dijabetesa tipa 2 jer, osim učinkovite regulacije glukoze u krvi, dokazano smanjuju rizik od kardiovaskularnih i bubrežnih komplikacija. Kada suvremena terapija postane dostupna bez dodatne financijske prepreke, liječnici mogu lakše odabrati lijek prema medicinskim potrebama svakog pojedinog pacijenta. Time se omogućava pravovremeno uvođenje terapije koja poboljšava kliničke ishode i prognozu osoba sa ŠBT2. Ovakve odluke predstavljaju ulaganje u prevenciju komplikacija dijabetesa i bolju kvalitetu života osoba koje žive s ovom bolešću", poručio je Bakula.