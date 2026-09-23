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Velika promjena za dijabetičare: Moderna terapija prvi put bez doplate
Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) donijelo je odluku kojom se lijekovi iz skupine SGLT2 inhibitora za liječenje osoba sa šećernom bolešću tipa 2 prvi put uvrštavaju na Osnovnu listu lijekova, što znači da će pacijentima biti dostupni bez doplate.
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Na Osnovnu listu uvršteni su lijekovi Edistride i Ebymect tvrtke AstraZeneca. SGLT2 inhibitori za liječenje osoba s dijabetesom tipa 2 dosad su u Hrvatskoj bili dostupni na Dopunskoj listi lijekova HZZO-a, odnosno pacijenti su za njih morali plaćati doplatu.
Odluka je posebno važna za pacijente koji redovito koriste više lijekova, među kojima su i starije osobe i umirovljenici, jer mjesečne doplate mogu predstavljati dodatno financijsko opterećenje i utjecati na dostupnost terapije.
SGLT2 inhibitori koriste se u liječenju dijabetesa tipa 2, pri čemu njihova primjena nije ograničena samo na regulaciju razine glukoze u krvi. Istraživanja su pokazala koristi ove skupine lijekova u smanjenju rizika od kardiovaskularnih i bubrežnih komplikacija, koje su među ozbiljnijim komplikacijama šećerne bolesti.
Odluku HZZO-a pozdravili su Hrvatski savez dijabetičkih udruga (HSDU) i portal naInzulinu.com, istaknuvši da uklanjanje doplate omogućuje većem broju pacijenata pristup suvremenoj terapiji. Poručili su i da bi izbor terapije trebao ovisiti o medicinskoj potrebi i dokazima suvremene medicine, a ne o financijskim mogućnostima pacijenta.
O odluci se oglasio i prof. dr. sc. Miro Bakula, zamjenik predsjednika Hrvatskog društva za dijabetes i bolesti metabolizma te pročelnik Zavoda za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KB-a Sveti Duh.
"Pozdravljamo svaku odluku koja osobama sa šećernom bolešću tipa 2 (ŠBT2) omogućuje veću dostupnost suvremene terapije. SGLT2 inhibitori danas imaju važno mjesto u liječenju dijabetesa tipa 2 jer, osim učinkovite regulacije glukoze u krvi, dokazano smanjuju rizik od kardiovaskularnih i bubrežnih komplikacija. Kada suvremena terapija postane dostupna bez dodatne financijske prepreke, liječnici mogu lakše odabrati lijek prema medicinskim potrebama svakog pojedinog pacijenta. Time se omogućava pravovremeno uvođenje terapije koja poboljšava kliničke ishode i prognozu osoba sa ŠBT2. Ovakve odluke predstavljaju ulaganje u prevenciju komplikacija dijabetesa i bolju kvalitetu života osoba koje žive s ovom bolešću", poručio je Bakula.
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