Kaže i da je jasno da se govori o vremenskom razmaku od dva tjedna od događaja do prijave te da se propituje je li ravnateljica to trebala učiniti ranije. Predložila je da se pričeka nalaz zdravstvene inspekcije. Također je rekla da nadležna tijela trebaju utvrditi kvalifikaciju kaznenog djela i tko je od uključenih osoba kazneno odgovoran i za što.