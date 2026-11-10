Nenajavljeni obilazak bolnice
Pučka pravobraniteljica pokreće istragu zbog smrti pacijenta u Jankomiru
Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter pokrenut će ispitni postupak zbog smrti 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru.
Pučka pravobraniteljica izrazila je duboku sućut obitelji, prijateljima i suradnicima preminulog pacijenta, istaknuvši da je riječ o događaju koji je opravdano izazvao snažne reakcije i zgražanje javnosti.
Posebno je upozorila na činjenicu da se preminuli u trenutku događaja nalazio u bolnici, odnosno pod potpunom skrbi drugih osoba.
Iako slučaj već istražuju policija i državno odvjetništvo, pravobraniteljica ističe da on otvara niz dodatnih pitanja, ponajprije o primjeni mjera prisile u Klinici, ali i šire, u hrvatskom psihijatrijskom sustavu.
Najavljen nenajavljeni obilazak Klinike
U sklopu ispitnog postupka pravobraniteljica će prikupljati sve relevantne informacije, uključujući detaljan vremenski slijed događaja, te provesti nenajavljeni obilazak Klinike.
Cilj postupka nije samo utvrditi okolnosti konkretnog slučaja nego i prepoznati moguće propuste u organizaciji i postupanju koji bi mogli predstavljati rizik za druge pacijente.
Posebna pozornost bit će posvećena odlukama o prijemu i smještaju preminulog pacijenta, postupku njegova sputavanja te nadzoru tijekom primjene te mjere.
Ispitat će se i način na koji je obitelj obaviještena o događaju, kao i pravodobnost obavještavanja nadležnih tijela, što je iznimno važno za učinkovito provođenje istrage.
Postupak će obuhvatiti i uvjete rada zaposlenika, uključujući organizaciju rada, broj djelatnika te dostupnost edukacija za primjenu mjera prisile i postupanje u kriznim situacijama.
Pučka pravobraniteljica pritom naglašava da prava pacijenata i zdravstvenih djelatnika nisu suprotstavljena, nego su međusobno povezana i ovisna jedna o drugima.
Pravobraniteljica i ranije upozoravala na primjenu mjera prisile
Iz Ureda pučke pravobraniteljice podsjećaju da se na probleme u postupanju prema osobama s duševnim smetnjama kojima je ograničena sloboda kretanja upozoravalo i u prethodnim godišnjim izvješćima Hrvatskom saboru i nadležnim tijelima.
U godišnjim izvješćima Hrvatskom saboru i nadležnim tijelima upozoravalo se na naznake prekomjerne, vrlo česte i neopravdano dugotrajne primjene mjera prisile. Uočeni su i problemi s vođenjem evidencija o takvim postupcima.
Prema ranijim upozorenjima pravobraniteljice, evidencije o sputavanju pacijenata ponekad su nedosljedne i neprecizne, osobito kada je riječ o vremenu obilaska pacijenata, poduzetim intervencijama te točnim datumima i satima prestanka sputavanja.
Isticana je i potreba za kontinuiranom edukacijom medicinskog osoblja, ne samo o pravilnoj primjeni mjera prisile nego i o tehnikama smirivanja kriznih situacija kako bi se potreba za fizičkim sputavanjem svela na najmanju moguću mjeru.
Nalazi će biti objavljeni nakon provedenog postupka
Pučka pravobraniteljica najavila je da će javnost obavijestiti o svojim zaključcima nakon što prikupi i analizira sve relevantne informacije.
Njezin postupak odvijat će se odvojeno od kriminalističkog istraživanja i postupanja državnog odvjetništva.
O rezultatima ispitnog postupka i zaključcima vezanima uz smrt pacijenta u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan pravobraniteljica će obavijestiti javnost nakon što prikupi i analizira sve relevantne informacije.
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