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Zašto se tri mjeseca čekalo s obustavom cjepiva? Selak Raspudić postavila šest pitanja ministrici
Saborska zastupnica Marija Selak Raspudić zatražila je od ministrice zdravstva Irene Hrstić hitno očitovanje o obustavi cijepljenja određenim serijama BCG cjepiva bugarskog proizvođača, kojim se djeca u Hrvatskoj cijepe protiv tuberkuloze.
Posebno je zabrinjavaju tvrdnje proizvođača da je dvoje djece u Hrvatskoj primilo višestruko veću dozu cjepiva od propisane.
Selak Raspudić upozorava da su nakon obustave cijepljenja u javnosti ostale brojne nejasnoće, osobito zbog proturječnih informacija o uzrocima prijavljenih nuspojava.
Prema njezinim navodima, povučene serije cjepiva obuhvaćaju gotovo 60.000 djece.
Dodatnu zabrinutost, ističe, izazvala je objava bugarskog proizvođača koji odbacuje odgovornost za prijavljene nuspojave i upućuje na moguće propuste hrvatskih institucija.
Zašto se na obustavu čekalo tri mjeseca?
Jedno od ključnih pitanja koje je zastupnica uputila ministrici odnosi se na razdoblje između prijave nuspojava i odluke o obustavi cijepljenja.
Selak Raspudić navodi da su posljednje nuspojave službeno registrirane 29. lipnja te traži objašnjenje zašto se na obustavu cjepiva čekalo još tri mjeseca, ako su nuspojave bile dovoljno ozbiljne i učestale da opravdaju takvu odluku.
Od Ministarstva zdravstva traži i informacije o tome tko će provesti istragu kakvoće cjepiva, na koji način te kada se očekuju njezini rezultati.
Zanima je i koliko je doza Hrvatska dosad nabavila od bugarskog proizvođača, po kojoj cijeni te koliko će ih nakon obustave ostati neiskorišteno.
Jesu li djeca dobila višestruko veće doze cjepiva?
Poseban dio zastupničkih pitanja odnosi se na tvrdnju bugarskog proizvođača da je dvoje djece u Hrvatskoj primilo višestruko veću dozu BCG cjepiva od propisane.
Selak Raspudić traži odgovor na pitanje odakle proizvođaču takva informacija i raspolaže li Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) podacima o stvarnim dozama koje su djeca primila.
Ako HALMED raspolaže tim informacijama, zastupnica smatra da bi trebao jasno potvrditi ili opovrgnuti navode proizvođača koji su uznemirili javnost.
Također traži objašnjenje koje korake HALMED poduzima kako bi istražio te tvrdnje te provjerava li doze koje su primila ostala djeca cijepljena spornim serijama.
Hoće li BCG cjepivo ostati u kalendaru obveznog cijepljenja?
Zastupnica je otvorila i pitanje budućnosti cijepljenja protiv tuberkuloze u Hrvatskoj.
Pozivajući se na podatak da djeca u Hrvatskoj već dulje vrijeme imaju vrlo nizak rizik od obolijevanja od tuberkuloze, od ministrice traži pojašnjenje dugoročnog plana nadležnih institucija.
Zanima je hoće li Hrvatska nabaviti BCG cjepivo drugog proizvođača ili se razmatra njegovo uklanjanje iz kalendara obveznog cijepljenja.
Otvorila i pitanje nabave cjepiva
Selak Raspudić smatra da je ovaj slučaj otvorio i šire pitanje načina na koji Hrvatska nabavlja i distribuira cjepiva.
Zato od Ministarstva traži podatke o tome koja se obvezna cjepiva i koliko dugo nabavljaju putem sustava interventne nabave.
Upozorava da je riječ o višegodišnjoj praksi te pita jesu li hrvatske institucije poduzele korake kako bi potaknule proizvođače na pokretanje postupaka za dobivanje odobrenja za stavljanje cjepiva u promet u Hrvatskoj.
"Roditelji su kroz sustav obveznog cijepljenja upućeni da s punim povjerenjem cijepe svoju djecu kod nadležnih pedijatara, stoga imaju pravo na precizne informacije o tome što se točno dogodilo i kakva je uopće praksa nabave cjepiva u Hrvatskoj. Stoga od resorne ministrice očekujem hitne i nedvosmislene odgovore na navedena pitanja", poručila je Selak Raspudić.
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