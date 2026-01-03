Oglas

PREGLED U TIJEKU

Zbog dojave o bombi evakuirali trgovački centar u Varaždinu: Ljudi hitno evakuirani

author
N1 Info
|
03. sij. 2026. 21:00
PXL_270314_7518621.jpg
Marko Jurinec/PIXSELL

Iz policije javljaju da su poslane sve žurne službe i da je u tijeku detaljan protueksplozivni pregled.

Oglas

Varaždinska policija u subotu navečer zaprimila je dojavu o postavljenoj bombi u varaždinskom trgovačkom centru Lumini, pišu 24sata.

"Ljudi su odjednom počeli izlaziti, a mi na razglas nismo čuli ništa, iako pretpostavljamo da je bila neka obavijest. Par minuta nakon što smo napustili Lumini, stigla je i policija te ogradila ulaze trakom", rekla je žena koja se zatekla u evakuaciji varaždinskog šoping centra. Iz policije javljaju da su poslane sve žurne službe i da je u tijeku detaljan protueksplozivni pregled.

Teme
trgovački centar varaždin

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ