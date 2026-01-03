Zbog dojave o bombi evakuirali trgovački centar u Varaždinu: Ljudi hitno evakuirani

"Ljudi su odjednom počeli izlaziti, a mi na razglas nismo čuli ništa, iako pretpostavljamo da je bila neka obavijest. Par minuta nakon što smo napustili Lumini, stigla je i policija te ogradila ulaze trakom", rekla je žena koja se zatekla u evakuaciji varaždinskog šoping centra. Iz policije javljaju da su poslane sve žurne službe i da je u tijeku detaljan protueksplozivni pregled.