Oglas

da ispravi "pogreške"

Kina zaprijetila europskoj državi

author
Hina
|
31. pro. 2025. 08:36
Xi Jinping
KAZAKHSTAN'S PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP

Kina je u srijedu pozvala Nizozemsku da odmah ispravi svoje "pogreške" i ukloni prepreke osiguranju stabilnosti globalne proizvodnje i lanca opskrbe čipovima.

Oglas

Nizozemska ostaje ravnodušna i tvrdoglavo inzistira na svom putu, ne pokazujući apsolutno nikakav odgovoran stav prema sigurnosti globalnog lanca opskrbe poluvodičima i ne poduzimajući nikakve značajne mjere", priopćilo je kinesko ministarstvo trgovine.

U rujnu je Nizozemska preuzela kontrolu nad Nexperiom, nizozemskom podružnicom kineske tvrtke Wingtech, rekavši da je cilj spriječiti osnivača da preseli poslovne tajne i proizvodnju tvrtke u Kinu.

Peking je uzvratio blokiranjem izvoza Nexperijinih čipova, od kojih se većina pakira u Kini.

Iako je WingTech od tada započeo razgovore s poslovodstvom Nexperije koje je imenovao sud, o kontroli nad nizozemskim proizvođačem čipova, ministar gospodarstva Vincent Karremans branio je svoju odluku o intervenciji.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
Nizozemska kina

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ