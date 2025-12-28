Oglas

Pokušaj ubojstva u Kuršanecu

Strava na sjeveru Hrvatske: Mlađi muškarac tupim predmetom premlatio ženu

author
Hina
|
28. pro. 2025. 09:14
Policija
Igor Kralj/PIXSELL/Ilustracija

U incidentu koji se u subotu u večernjim satima dogodio u naselju Kuršanec u Međimurskoj županiji teško je ozlijeđena 59-godišnja žena kojoj je ozlijede nanio 28-godišnji muškarac u obiteljskoj kući.

Oglas

Prema informaciji iz Policijske uprave međimurske dojava o nasilju stigla je u subotu kasno navečer nakon čega su na mjesto događaja odmah upućene raspoložive policijske snage i ekipa hitne medicinske pomoći.

"Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je u subotu oko 22,30 sati u obiteljskoj kući 28-godišnjak tupim predmetom zadao više udaraca 59-godišnjakinji.

Žena je zadobila teške tjelesne ozljede s mogućnošću prekvalifikacije u teške tjelesne ozljede opasne po život koje su okvalificirane u Županijskoj bolnici Čakovec, gdje je zadržana na liječenju, doznaje se u međimurskoj policiji.

U tijeku je intenzivno kriminalističko istraživanje dok je 28-godišnjak zbog pokušaja teškog ubojstva odmah po događaju uhićen.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Kuršanec nasilje nad ženama obiteljsko nasilje pokušaj ubojstva

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ