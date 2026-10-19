Fitosanitarna inspekcija
Zlatna žutica poharala 127 vinograda u Hrvatskoj. Moraju se iskrčiti
Fitosanitarna inspekcija Državnog inspektorata (DIRH) provela je tijekom rujna i prve polovice listopada ciljane nadzore vinograda radi suzbijanja zlatne žutice vinove loze, pri čemu je ta bolest utvrđena u 127 vinograda, te je radi sprječavanja daljnjeg širenja bolesti naređeno njihovo krčenje.
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Radi se o ozbiljnoj bolesti koja uzrokuje velike gospodarske štete i ugrožava vinogradarsku proizvodnju, kaže se u priopćenju DIRH-a.
U sklopu akcije provedeni su inspekcijski nadzori u 133 vinograda u osam županija, pri čemu je pregledano ukupno 44,27 hektara vinograda. Zlatna žutica vinove loze utvrđena je u 127 vinograda. Nadzorima su bile obuhvaćene Međimurska, Zagrebačka, Sisačko-moslavačka, Varaždinska, Virovitičko-podravska, Koprivničko-križevačka, Bjelovarsko-bilogorska i Istarska županija.
Zlatna žutica vinove loze jedna je od najopasnijih bolesti vinove loze u Europi. Uzrokuje propadanje trsova, smanjenje prinosa i kvalitete grožđa te povećanje troškova proizvodnje, a u težim slučajevima dovodi i do napuštanja vinogradarske proizvodnje.
Bolest se, objašnjavaju iz Inspektorata, aktivno širi vektorom (kukac, američki cvrčak) u hrvatskim vinogorjima i predstavlja ozbiljnu opasnost očuvanju vinogradarske proizvodnje. Isto tako, sve je više dokaza da napada i druge biljne vrste (lijeska i dr.).
Ciljani inspekcijski nadzori provedeni su prvenstveno na zaraženim vinogradarskim područjima radi provjere provedbe propisanih fitosanitarnih mjera i sprječavanja daljnjeg širenja bolesti.
DIRH podsjeća da su Zakonom o biljnom zdravstvu propisane novčane kazne za neispunjavanje zakonskih obveza, među ostalim za nedostavljanje podataka i dokumentacije potrebnih za inspekcijski nadzor, neprijavljivanje pojave karantenskog štetnog organizma, te neprovođenje naređenih fitosanitarnih mjera u propisanom roku. Kazne iznose od 1.990 do 3.890 eura za pravnu osobu, od 660 do 920 eura za odgovornu osobu u pravnoj osobi, te od 330 do 460 eura za fizičku osobu.
Fitosanitarni inspektori nadzore vinograda provode tijekom cijele vegetacijske sezone, a aktivnosti će se nastaviti i u narednom razdoblju, poručuju iz Inspektorata, uz dodatak kako kontinuirano provode aktivnosti usmjerene na suzbijanje širenja epifitocije zlatne žutice vinove loze i zaštitu vinogradarske proizvodnje.
"Pravodobno prepoznavanje izvora zaraze i dosljedna provedba propisanih fitosanitarnih mjera ključni su za očuvanje vinogradarstva i vinarstva kao važne gospodarske djelatnosti RH", kaže se u priopćenju.
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