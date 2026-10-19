Zlatna žutica poharala 127 vinograda u Hrvatskoj. Moraju se iskrčiti

DIRH podsjeća da su Zakonom o biljnom zdravstvu propisane novčane kazne za neispunjavanje zakonskih obveza, među ostalim za nedostavljanje podataka i dokumentacije potrebnih za inspekcijski nadzor, neprijavljivanje pojave karantenskog štetnog organizma, te neprovođenje naređenih fitosanitarnih mjera u propisanom roku. Kazne iznose od 1.990 do 3.890 eura za pravnu osobu, od 660 do 920 eura za odgovornu osobu u pravnoj osobi, te od 330 do 460 eura za fizičku osobu.