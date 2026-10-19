Mirko Galić: "Europa žanje ono što je sijala, a sad svi glume iznenađenje"

Jedna povijesna epoha se prekriva novim pokrivačem dvostruke konotacije i mijenja se povijest, upozorava Galić. Odmah dodaje i da se povijest ne može promijeniti. "To je dovelo do toga da ne znamo u kakvoj državi živimo, jesmo li u demokratskoj Hrvatskoj ili... Hrvatska je demokratska europska država i to mora biti. Ako je to, onda se ne mogu događati stvari kakve su se dogodile u Splitu. Nije ovo prvi put da se to događa. Valja postaviti pitanje kako se to moglo dogoditi, našli bismo odgovornost politike, škole, medija, crkve... Mnogi su odgovorni, a sad smo odjednom angažirali sva sredstva represije, kao da je u pitanju skupina koja ruši državu. Država se ruši tamo gdje je slaba, o tome treba govoriti. Zakazalo je i civilno društvo", kaže Galić.