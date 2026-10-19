Pogledajte kolike božićnice dijele državne firme. Najveću daje HEP

Emica Elvedji/PIXSELL

Točno je 67 dana ostalo do Božića, ljeto je daleko iza nas, a za desetak dana su i Svi sveti. U nekim trgovinama već je počelo božićno ludilo, a kod nekih će tek nakon 1. studenog.

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Net.hr istražio je koliku će božićnicu zaposlenici državnih firmi dobiti ove godine. Saznali su koliko će one iznositi za državne službenike i namještenike u ministarstvima.

Hrvatske autoceste daju 200 eura

Naravno, kod nekih je još prerano znati s koliko će eura nagraditi svoje zaposlenike za božićne blagdane, ali zato s druge strane neki (većinom zbog kolektivnog ugovora), već znaju cifre.

Svaku tvrtku pitali su koliko će iznositi božićnica, koliko će je radnika dobiti i koliko će sveukupno biti isplaćeno. U Hrvatskim autocestama božićnica će iznositi jednako kao i prošle godine - 200 eura neoporezivo.

"U ovom trenutku možemo reći da sukladno članku 76. Kolektivnog ugovora, božićnica iznosi 200 eura neoporezivo, jednako kao i prošle godine. Budući da pravo na isplatu ostvaruju radnici koji su u radnom odnosu u trenutku isplate, konačan broj primatelja božićnice bit će poznat neposredno prije same isplate", poručuju iz HAC-a.

HEP ponovno daje najviše

Hrvatske ceste će svoje radnike nagraditi s 250 eura. Kažu nam da će ukupni iznos isplate ovisi o broju zaposlenika u mjesecu isplate, ali da je trenutačni broj zaposlenika - 486.

HEP koji je prošle godine dao 497,71 eura božićnice, ove godine isplaćuje zaokruženih 500 eura. Koliko će sveukupno biti isplaćeno još uvijek ne znaju, ali kažu da je "na dan 31. kolovoza 2026. u čitavoj HEP grupi bilo zaposleno 11.889 radnika."

Iz vodeće hrvatske financijske agencije FINA-e kažu da će božićnicu od 350 eura dobiti 2.532 zaposlenika, što je za 40 radnika više nego li prošle godine.

HŽ Infrastruktura izdvaja više od 1.340.000,00 eura

I u HŽ Infrastrukturi porastao je broj radnika jer ove godine su pripremili sredstva u iznosu od 1.340.000,00 eura. Tako će božićnicu od 250 eura dobiti oko 5.360 radnika.

"Konačan ukupan iznos sredstava potrebnih za isplatu božićnica ovisit će o stvarnom broju radnika koji će ostvariti pravo na isplatu", poručuju.

Iz HŽ Putničkog prijevoza potvrdili su da će također dati božićnicu u iznosu od 250 eura. Na tu nagradu može računati 1690 radnika.

Neki još nisu odlučili s koliko će nagraditi zaposlenike

Četiri državne tvrtke trenutačno još nisu donijele odluku o iznosu božićnice. Iz HNB-a kažu da će odluka biti u prosincu, ali da su na dan 30. rujna imali ukupno 794 zaposlenika. Prošle godine isplatili su 160 eura po radniku.

Jadrolinija još nije donijela odluku, a prošle godine su svoje zaposlenike razveselili s 250 eura božićnice. Ostaje za vidjeti koliko će ona iznositi ove godine.

Hrvatska pošta i Hrvatska lutrija nisu otkrili koliko će iznositi božićnica ove godine. Iz HL kažu da će "visina božićnice biti naknadno određena odlukom Uprave Društva", a iz HP poručuju da također trebaju odlučiti o "jednokratnoj prigodnoj nagradi".

Božićnice u državnim firmama:

Hrvatske ceste - 250 eura

HŽ Infrastruktura - 250 eura

Hrvatske autoceste - 200 eura

FINA - 350 eura

HEP - 500 eura

HŽ Putnički prijevoz - 250 eura

Jadrolinija - još nije poznato

HNB - još nije poznato

Hrvatska pošta - još nije poznato

Hrvatska lutrija - još nije poznato