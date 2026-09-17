Plešivica
FOTO / Milanović poveo diplomatsku berbu: Pogledajte predsjednika u akciji
Predsjednik Zoran Milanović u četvrtak je, kao domaćin, sudjelovao u 11. diplomatskoj berbi u vinogradu obitelji Režek u Lokošinu Dolu, na kojoj su se okupili šefovi diplomatskih misija i međunarodnih organizacija akreditiranih u Hrvatskoj.
Manifestacija povezuje diplomatske predstavnike, plešivičke vinare i tradiciju toga kraja, a održava se s ciljem predstavljanja Plešivice i njezinih vinara.
Unatoč kiši i lošem vremenu, sudionici diplomatske berbe okušali su se u berbi grožđa te se družili s plešivičkim vinarima. Predsjednik Zoran Milanović nije dao izjavu novinarima.
Gradonačelnik Jastrebarskog Zvonimir Novosel istaknuo je da generacije vinogradara čuvaju nasljeđe, ali istodobno svojim radom grade budućnost Plešivice kao sve prepoznatljivije vinske regije.
"Posebno nam je drago što su danas s nama i brojni plešivički vinari koji su svojim dolaskom još jednom pokazali koliko im znači ova manifestacija i prilika da zajedno predstavimo naš vinski kraj", rekao je Novosel.
Davor Puklavec/PIXSELL
Davor Puklavec/PIXSELL
Davor Puklavec/PIXSELL
Davor Puklavec/PIXSELL
Davor Puklavec/PIXSELL
Dodao je kako upravo ovakvi susreti omogućuju da se priča o Jastrebarskom i Plešivici čuje i izvan Hrvatske.
"Predsjednik je to davno prepoznao, a njegova podrška vjetar je u leđa vrijednim ljudima", naglasio je.
Ovogodišnji domaćin, vinar Krešimir Režek, rekao je da njegovoj obitelji diplomatska berba ima veliko značenje, istaknuvši kako je posebno važno što su se okupili i brojni kolege vinari.
"Upravo je naše zajedništvo tajna uspjeha Plešivice, geografski male, ali vinske regije velikog srca", poručio je Režek.
Istaknuo je da njegova obitelj stvara vina i živi od onoga što pruža taj kraj, a tradicija se u obitelji prenosi generacijama. Obitelj Režek jedna je od prvih začetnika turizma na Plešivici, a gostima, uz vina i domaću hranu, nude i smještaj.
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